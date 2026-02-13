Дозволи для програм у Windows 11 будуть запитуватись як на смартфонах

Microsoft готовить зміни в системі безпеки Windows 11, які роблять взаємодію з програмами більш схожими на модель смартфонів. Компанія має намір впровадити запити дозволів перед тим, як програми отримають доступ до чутливих ресурсів пристрою – файлової системи, камери чи мікрофону.

Нова модель безпеки Windows

Нові механізми реалізуються в рамках ініціатив Windows Baseline Security Mode та User Transparency and Consent. Вони зачеплять операційну систему, встановлену більш ніж на миллиард пристроїв, і впроваджуватимуться поступово. У Microsoft наголошують, що зміни розгортатимуть у співпраці з розробниками, корпоративними клієнтами та партнерами екосистеми, а самі механізми та терміни впровадження планують коригувати на основі зворотного зв’язку.

Інженер платформи Windows Логан Айєр пояснив, що оновлена ​​модель безпеки стала відповіддю на поширену проблему: програми все частіше втручаються в налаштування системи, встановлюють небажане програмне забезпечення або змінюють ключові параметри Windows без згоди користувача. За його словами, нова модель дозволить користувачам ясно побачити, які програми мають доступ до чутливих ресурсів, включаючи файлову систему та апаратні компоненти на кшталт камери та мікрофона. У разі виявлення невідомої програми доступ можна буде відкликати.

Дозволи як на смартфонах

Після впровадження змін Windows почне запитувати дозвіл у ситуаціях, коли програми намагаються отримати доступ до конфіденційних даних або встановити додаткове програмне забезпечення. Такий підхід давно використовується на мобільних пристроях. Користувачі можуть як дозволяти, так і відхиляти запити, а також змінювати своє рішення у будь-який момент після надання доступу.

Режим Windows Baseline Security Mode за промовчанням активуватиме механізми контролю цілісності під час виконання. Це дозволить запускати лише належним чином підписані програми, служби та драйвери. При цьому користувачі та IT-адміністратори збережуть можливість відключати обмеження для окремих програм за потреби.

Більше прозорості та контролю

Ініціатива User Transparency and Consent спрямована на створення більш зрозумілої системи повідомлень про рішення, пов’язані з безпекою. Windows буде інформувати користувача про спроби застосунків отримати доступ до файлів, камери чи мікрофону або встановити додаткове програмне забезпечення. Таким чином компанія прагне надати більше зорості та контролю за тим, як програми взаємодіють із системою та даними.

У Microsoft зазначають, що нові вимоги до прозорості будуть поширюватись і на додатки, і на ІІ-агентів. Очікується, що це підвищить рівень контролю для користувачів та адміністраторів, а також дозволить краще відстежувати поведінку програм в системі.

Частина більш широкої стратегії безпеки

Зміни є частиною ширшої програми Secure Future Initiative, яку Microsoft запустила у листопаді 2023 року. Приводом для неї став критичний звіт Ради з огляду на кібербезпеку Міністерства внутрішньої безпеки США, в якому культура безпеки компанії була охарактеризована як недостатня. Документ з’явився після зла Exchange Online: у травні 2023 року китайська хакерська група Storm-0558 викрала ключ підпису споживчих сервісів Microsoft та отримала масштабний доступ до хмарних сервісів компанії.

Паралельно Microsoft оголосила про додаткові заходи безпеки. Компанія планує посилити захист входів у Entra ID від атак із впровадженням скриптів, повністю відключила елементи ActiveX у приложениях Microsoft 365 та Office 2024 для Windows, а також обновила стандартні налаштування безпеки Microsoft 365, заблокувавши доступ до файлів SharePoint, OneDrive та Office через застарілі протоколи автентифікації.