Разработан медицинский клеевой пистолет для печати трансплантатов прямо во время операции13.09.25
Южнокорейские исследователи представили технологию пересадки костной ткани, в основе которой используется модифицированный клеевой пистолет. Устройство способно в режиме операции печатать биорассасывающиеся трансплантаты прямо в зоне повреждения.
Разработка направлена на более эффективное восстановление костей после переломов или удаления опухолей. По замыслу авторов, методика должна уменьшить необходимость применения донорских трансплантатов или установки металлических конструкций.
В основе работы пистолета лежат специальные стержни из биоразлагаемого материала. Они состоят из поликапролактона, который обеспечивает временную стабилизацию поврежденного участка, и гидроксиапатита — природного компонента костной ткани. После нагрева композит принимает форму каркаса, способствующего росту новой кости.
Что внутри?
Помимо базовых компонентов, в состав стержней могут включаться антибиотики, например ванкомицин и гентамицин. Это снижает необходимость дополнительного приема препаратов внутрь и уменьшает вероятность формирования устойчивости к антибиотикам.
Разработчики отмечают, что пистолет позволяет хирургу контролировать направление, угол и глубину печати. При этом низкотемпературный режим работы исключает повреждение окружающих тканей, а сама процедура занимает всего несколько минут.
В ходе 12-недельного исследования новая методика показала более убедительные результаты по сравнению с применением костного цемента. В области трансплантации формировалась прочная ткань с близкой к естественной структурой, при этом не наблюдалось воспалений или повреждений соседних участков. Со временем каркас постепенно разлагался и заменялся новообразованной костью.
По замыслу ученых, внедрение этой технологии сделает процесс создания индивидуальных трансплантатов в операционной менее затратным и более доступным. Однако для начала клинического применения предстоит пройти этапы стерилизации, доклинических исследований и стандартизации производства. Лишь после этого методика сможет занять место в арсенале хирургических инструментов.
