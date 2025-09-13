Розроблено медичний клейовий пістолет для друку трансплантатів прямо під час операції13.09.25
Південнокорейські дослідники представили технологію пересадки кісткової тканини, в основі якої використовується модифікований клейовий пістолет. Пристрій здатний в режимі операції друкувати трансплантати, що біорозсмоктуються, прямо в зоні пошкодження.
Розробка спрямована більш ефективне відновлення кісток після переломів чи видалення пухлин. За задумом авторів, методика має зменшити необхідність застосування донорських трансплантатів чи встановлення металевих конструкцій.
В основі роботи пістолета лежать спеціальні стрижні з біорозкладного матеріалу. Вони складаються з полікапролактону, який забезпечує тимчасову стабілізацію пошкодженої ділянки, та гідроксиапатиту – природного компонента кісткової тканини. Після нагрівання композит набуває форми каркаса, що сприяє зростанню нової кістки.
Що всередині?
Крім базових компонентів, до складу стрижнів можуть включатися антибіотики, наприклад, ванкоміцин і гентаміцин. Це знижує необхідність додаткового прийому препаратів внутрішньо та зменшує ймовірність формування стійкості до антибіотиків.
Розробники зазначають, що пістолет дозволяє хірургу контролювати напрямок, кут та глибину друку. При цьому низькотемпературний режим роботи унеможливлює пошкодження навколишніх тканин, а сама процедура займає всього кілька хвилин.
У ході 12-тижневого дослідження нова методика показала переконливіші результати порівняно із застосуванням кісткового цементу. В галузі трансплантації формувалася міцна тканина з близькою до природної структури, при цьому не спостерігалося запалень або пошкоджень сусідніх ділянок. Згодом каркас поступово розкладався і замінювався новоствореною кісткою.
За задумом вчених, впровадження цієї технології зробить процес створення індивідуальних трансплантатів в операційній менш витратним та доступнішим. Однак для початку клінічного застосування пройде етапи стерилізації, доклінічних досліджень і стандартизації виробництва. Лише після цього методика зможе зайняти місце в арсеналі хірургічних інструментів.
Розроблено медичний клейовий пістолет для друку трансплантатів прямо під час операції
Пристрій здатний в режимі операції друкувати трансплантати, що біорозсмоктуються, прямо в зоні пошкодження.
