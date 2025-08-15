Razer Wolverine V3 для ПК — киберспортивные геймпады за $120 и $20015.08.25
Razer представила два новых контроллера для ПК-геймеров, ориентированных на киберспорт: Wolverine V3 Pro 8K PC и Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC. Главная особенность обеих моделей — частота опроса 8 000 Гц, обеспечивающая практически мгновенную реакцию на нажатия, что особенно важно в соревновательных играх.
Razer Wolverine V3 Pro 8K PC — беспроводная версия, поддерживающая 8 000 Гц как в проводном, так и в беспроводном режиме. Для сравнения, предыдущая модель V3 Pro для Xbox и ПК работала с частотой до 1 000 Гц. Контроллер оснащён стиками с технологией Tunnel Magnetoresistance (TMR) и сменными колпачками, которые обеспечивают одинаковое сопротивление, долговечность и защиту от дрейфа. Вес — 220 г. По словам Razer, это самый лёгкий беспроводной киберспортивный геймпад компании.
Эргономичная форма снижает нагрузку на руки, а дополнительные элементы управления включают четыре задние кнопки с «мышиным» кликом, два верхних бампера для хвата «когтем», триггеры HyperTrigger, механические кнопки Mecha-Tactile PBT, восьминаправленный плавающий D-Pad и возможность тонкой настройки через Razer Synapse. В комплект входят жёсткий кейс и двухметровый плетёный кабель. Цена — $200.
Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC — проводная версия с тем же набором функций, включая HyperPolling 8 000 Гц, TMR-стики, HyperTriggers и поддержку Synapse. Она легче (198 г) и стоит дешевле — $120, что делает её более доступным вариантом для киберспортивных игроков.
