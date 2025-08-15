Razer Wolverine V3 для ПК – кіберспортивні геймпади за $120 та $200

Razer представила два нових контролери для ПК-геймерів, орієнтованих на кіберспорт: Wolverine V3 Pro 8K PC та Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC. Головна особливість обох моделей – частота опитування 8 000 Гц, що забезпечує практично миттєву реакцію на натискання, що особливо важливо у іграх змагань.

Razer Wolverine V3 Pro 8K PC – бездротова версія, що підтримує 8 000 Гц як у дротовому, так і бездротовому режимі. Для порівняння, попередня модель V3 Pro для Xbox та ПК працювала з частотою до 1 000 Гц. Контролер оснащений стіками з технологією Tunnel Magnetoresistance (TMR) та змінними ковпачками, які забезпечують однаковий опір, довговічність та захист від дрейфу. Вага – 220 р. За словами Razer, це найлегший бездротовий кіберспортивний геймпад компанії.

Ергономічна форма знижує навантаження на руки, а додаткові елементи управління включають чотири задні кнопки з «мишачим» кліком, два верхні бампери для хвату «кігтем», тригери HyperTrigger, механічні кнопки Mecha-Tactile PBT, восьминаправлений плаваючий D-Pad і можливість тонкої на будову. У комплект входять жорсткий кейс та двометровий плетений кабель. Ціна – $200.

Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC — провідна версія з тим же набором функцій, включаючи HyperPolling 8000 Гц, TMR-стики, HyperTriggers та підтримку Synapse. Вона легша (198 г) і коштує дешевше – $120, що робить її доступнішим варіантом для кіберспортивних гравців.