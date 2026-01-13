Razer представила голографического помощника Project AVA с искусственным интеллектом

Компания Razer на выставке CES 2026 официально представила обновленную версию концепта цифрового помощника Project AVA. Если год назад на CES 2025 его представляли как ШИ-тренер для киберспорта, то теперь разработку позиционируют значительно шире — как универсального ШИ-компаньона для игр, работы и повседневных дел.

Что такое ИИ Razer Project AVA

Razer Project AVA получил пятидюймовый анимированный голографический аватар, воспроизводящий естественную мимику, движения лица, направление взгляда и синхронизацию губ с речью. Пользователь может настраивать внешность и характер аватара, выбирая между фирменными персонажами Razer, образами киберспортсменов или разными типами «личностей» – от более эмоциональных и дерзких до сдержанных и дружелюбных.

В основе работы устройства лежит адаптивный искусственный интеллект, запоминающий пользовательские предпочтения, стиль общения и контекст взаимодействия. Это позволяет AVA постепенно подстраивать подсказки и рекомендации, делая их более персонализированными со временем.

Устройство оснащено HD-камерой и микрофоном дальнего действия, обеспечивающими естественное голосовое взаимодействие. Отдельно Razer демонстрировала режим PC Vision Mode, где цифровой компаньон может анализировать изображения с экрана компьютера и в режиме реального времени подсказывать как игровые решения, так и советы для повышения производительности во время работы.

Что умеет Razer Project AVA

В компании Razer отмечают, что Project AVA не ограничивается игровыми сценариями. Он задуман как ежедневный цифровой помощник, способный помогать с планированием дел, бытовыми решениями, идеями для ужина или выбора одежды, а также участвовать в мозговых штурмах, анализе информации и творческих задачах. В то же время, Razer подчеркивает, что в играх AVA должен стать постоянным напарником — от прохождения головоломок и стратегий до поддержки во время соревновательных матчей на профессиональном уровне.

Razer уже открыла предварительные заказы на Project AVA. Начало отправки устройств планирует компания на вторую половину 2026 года.