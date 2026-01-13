  

Razer представила голографического помощника Project AVA с искусственным интеллектом

13.01.26

 

Компания Razer на выставке CES 2026 официально представила обновленную версию концепта цифрового помощника Project AVA. Если год назад на CES 2025 его представляли как ШИ-тренер для киберспорта, то теперь разработку позиционируют значительно шире — как универсального ШИ-компаньона для игр, работы и повседневных дел.

 

Что такое ИИ Razer Project AVA

 

Razer Project AVA получил пятидюймовый анимированный голографический аватар, воспроизводящий естественную мимику, движения лица, направление взгляда и синхронизацию губ с речью. Пользователь может настраивать внешность и характер аватара, выбирая между фирменными персонажами Razer, образами киберспортсменов или разными типами «личностей» – от более эмоциональных и дерзких до сдержанных и дружелюбных.

 

В основе работы устройства лежит адаптивный искусственный интеллект, запоминающий пользовательские предпочтения, стиль общения и контекст взаимодействия. Это позволяет AVA постепенно подстраивать подсказки и рекомендации, делая их более персонализированными со временем.

 

Устройство оснащено HD-камерой и микрофоном дальнего действия, обеспечивающими естественное голосовое взаимодействие. Отдельно Razer демонстрировала режим PC Vision Mode, где цифровой компаньон может анализировать изображения с экрана компьютера и в режиме реального времени подсказывать как игровые решения, так и советы для повышения производительности во время работы.

 

 

Что умеет Razer Project AVA

 

В компании Razer отмечают, что Project AVA не ограничивается игровыми сценариями. Он задуман как ежедневный цифровой помощник, способный помогать с планированием дел, бытовыми решениями, идеями для ужина или выбора одежды, а также участвовать в мозговых штурмах, анализе информации и творческих задачах. В то же время, Razer подчеркивает, что в играх AVA должен стать постоянным напарником — от прохождения головоломок и стратегий до поддержки во время соревновательных матчей на профессиональном уровне.

 

Razer уже открыла предварительные заказы на Project AVA. Начало отправки устройств планирует компания на вторую половину 2026 года.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
759
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
51
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
13.01.26 | 17.05
Razer представила голографического помощника Project AVA с искусственным интеллектом   

Если год назад на CES 2025 Razer представляли его как ШИ-тренер для киберспорта, то теперь разработку позиционируют значительно шире

13.01.26 | 13.12
Электро мотоцикл Verge TS Pro заряжается за 10 минут для пробега 350 км
Verge TS Pro

В мотоцикле Verge TS Pro использованы твердотельные аккумуляторы, созданные в сотрудничестве с технологической компанией Donut Lab

13.01.26 | 17.05
Razer представила голографического помощника Project AVA с искусственным интеллектом
13.01.26 | 13.12
Электро мотоцикл Verge TS Pro заряжается за 10 минут для пробега 350 км
13.01.26 | 10.15
Asus представила мини ПК ROG GR70 с процессором AMD Ryzen 9 и GeForce RTX 5070
13.01.26 | 07.22
В YouTube можно будет отфильтровать Shorts из ленты
12.01.26 | 21.35
ПриватБанк в ко-партнерстве с Visa и с участием и NAVI запустили первую в Украине геймерскую финансовую экосистему
12.01.26 | 18.41
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащены Intel Core Ultra Series 3 и имеют автономность до 30 часов
12.01.26 | 16.02
LEGO представила умный кубик — с микропроцессором, сенсорами и LED-подсветкой
12.01.26 | 13.50
CES 2026: Samsung показала гибкий экран OLED без складки
12.01.26 | 10.31
Motorola Moto Tag 2 — трекер с автономностью 600 часов
12.01.26 | 08.20
Instagram взломали? 17,5 млн пользователей получили поддельные e-mail со сбросом пароля
12.01.26 | 07.11
Впервые за 7 лет Alphabet обогнала Apple по рыночной капитализации
11.01.26 | 15.56
Motorola Razr Fold — первый раскладной книжка-смартфон компании
11.01.26 | 11.22
Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с аккумулятором 6200 мАч
11.01.26 | 07.35
Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub — первый в мире 52-дюймовый изогнутый 6K-монитор
10.01.26 | 19.48
MSI Prestige 14, Raider 16 Max HX, Stealth 16 AI+ показаны на CES 2026