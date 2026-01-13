  

Razer представила голографічного помічника Project AVA зі штучним інтелектом

13.01.26

 

Компанія Razer на виставці CES 2026 офіційно презентувала оновлену версію концепту цифрового помічника Project AVA. Якщо рік тому на CES 2025 його представляли як ШІ-тренер для кіберспорту, то тепер розробку позиціонують значно ширше як універсального ШІ-компаньйону для ігор, роботи та повсякденних справ.

 

Що таке ШІ Razer Project AVA

 

Razer Project AVA отримав п’ятидюймовий анімований голографічний аватар, що відтворює природну міміку, рух обличчя, напрям погляду і синхронізацію губ з промовою. Користувач може налаштовувати зовнішність і характер аватара, вибираючи між фірмовими персонажами Razer, образами кіберспортсменів або різними типами «особистостей» – від емоційніших і зухваліших до стриманих та доброзичливих.

 

В основі роботи пристрою лежить адаптивний штучний інтелект, що запам’ятовує переваги користувача, стиль спілкування і контекст взаємодії. Це дозволяє AVA поступово підлаштовувати підказки та рекомендації, роблячи їх персоналізованішими з часом.

 

Пристрій оснащений HD-камерою та мікрофоном дальньої дії, що забезпечують природну голосову взаємодію. Окремо Razer демонструвала режим PC Vision Mode, де цифровий компаньйон може аналізувати зображення з екрана комп’ютера та у режимі реального часу підказувати як ігрові рішення, і поради підвищення продуктивності під час роботи.

 

 

Що вміє Razer Project AVA

 

У компанії Razer зазначають, що Project AVA не обмежується ігровими сценаріями. Він задуманий як щоденний цифровий помічник, здатний допомагати з плануванням справ, побутовими рішеннями, ідеями для вечері чи вибору одягу, а також брати участь у мозкових штурмах, аналізі інформації та творчих завданнях. В той же час, Razer наголошує, що в іграх AVA має стати постійним напарником – від проходження головоломок та стратегій до підтримки під час змагальних матчів на професійному рівні.

 

Razer вже відкрила попередні замовлення на Project AVA. Початок відправлення пристроїв планує компанія на другу половину 2026 року.


