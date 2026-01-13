Razer представила голографічного помічника Project AVA зі штучним інтелектом   

Razer представила голографічного помічника Project AVA зі штучним інтелектом13.01.26
Компанія Razer на виставці CES 2026 офіційно презентувала оновлену версію концепту цифрового помічника Project AVA. Якщо рік тому на CES 2025 його представляли як ШІ-тренер для кіберспорту, то тепер розробку позиціонують значно ширше як універсального ШІ-компаньйону для ігор, роботи та повсякденних справ.
Що таке ШІ Razer Project AVA
Razer Project AVA отримав п’ятидюймовий анімований голографічний аватар, що відтворює природну міміку, рух обличчя, напрям погляду і синхронізацію губ з промовою. Користувач може налаштовувати зовнішність і характер аватара, вибираючи між фірмовими персонажами Razer, образами кіберспортсменів або різними типами «особистостей» – від емоційніших і зухваліших до стриманих та доброзичливих.
В основі роботи пристрою лежить адаптивний штучний інтелект, що запам’ятовує переваги користувача, стиль спілкування і контекст взаємодії. Це дозволяє AVA поступово підлаштовувати підказки та рекомендації, роблячи їх персоналізованішими з часом.
Пристрій оснащений HD-камерою та мікрофоном дальньої дії, що забезпечують природну голосову взаємодію. Окремо Razer демонструвала режим PC Vision Mode, де цифровий компаньйон може аналізувати зображення з екрана комп’ютера та у режимі реального часу підказувати як ігрові рішення, і поради підвищення продуктивності під час роботи.
Що вміє Razer Project AVA
У компанії Razer зазначають, що Project AVA не обмежується ігровими сценаріями. Він задуманий як щоденний цифровий помічник, здатний допомагати з плануванням справ, побутовими рішеннями, ідеями для вечері чи вибору одягу, а також брати участь у мозкових штурмах, аналізі інформації та творчих завданнях. В той же час, Razer наголошує, що в іграх AVA має стати постійним напарником – від проходження головоломок та стратегій до підтримки під час змагальних матчів на професійному рівні.
Razer вже відкрила попередні замовлення на Project AVA. Початок відправлення пристроїв планує компанія на другу половину 2026 року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Razer представила голографічного помічника Project AVA зі штучним інтелектом CES Razer штучний інтелект
Якщо рік тому на CES 2025 Razer представляли його як ШІ-тренер для кіберспорту, то тепер розробку позиціонують значно ширше
Електро мотоцикл Verge TS Pro заряджається за 10 хвилин для пробігу 350 км електротранспорт
У мотоциклі Verge TS Pro використано твердотільні акумулятори, створені у співпраці з технологічною компанією Donut Lab
В YouTube можна буде відфільтрувати Shorts зі стрічки
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащені Intel Core Ultra Series 3 та мають автономність до 30 годин
LEGO представила розумний кубик – з мікропроцесором, сенсорами та LED-підсвічуванням
CES 2026: Samsung показала гнучкий екран OLED без складки
Motorola Moto Tag 2 – трекер з автономністю 600 годин
Motorola Razr Fold – перший розкладний книжка-смартфон компанії
Oppo Reno15 Pro Mini – компактний смартфон з акумулятором 6200 мАг
Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub – перший у світі 52-дюймовий вигнутий 6K-монітор