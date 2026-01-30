Razer позволит настраивать устройства через браузер

Razer представила вебверсию своего инструмента Synapse, позволяющую настраивать периферийные устройства непосредственно в браузере без установки отдельного приложения на ПК или Mac.

Традиционно для конфигурации клавиатур, мышей и других периферий Razer использует программу Synapse. Она открывает доступ к расширенным функциям, включая настройки подсветки, макросов и профилей. В то же время многие пользователи критикуют подобные утилиты за повышенную нагрузку на систему, фоновые процессы и потенциальные вопросы конфиденциальности.

Razer Synapse в браузере

Новая бета-версия Synapse Web позволяет управлять настройками устройств без установки «тяжелого» программного обеспечения. Подключение происходит через браузер, что упрощает исходную конфигурацию и уменьшает количество постоянно запущенных служб в системе.

На старте веб-версия поддерживает только клавиатуру Huntsman V3. Razer не уточняет сроки расширения совместимости, однако запуск тест-бета свидетельствует о намерении постепенно добавлять поддержку других устройств.