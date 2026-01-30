Razer дозволить налаштовувати пристрої через браузер

Razer представила вебверсію свого інструменту Synapse, що дозволяє налаштовувати периферійні пристрої безпосередньо у браузері без встановлення окремої програми на ПК або Mac.

Традиційно для конфігурації клавіатур, мишей та інших периферій Razer використовує програму Synapse. Вона відкриває доступ до розширених функцій, включаючи налаштування підсвічування, макросів та профілів. У той же час багато користувачів критикують подібні утиліти за підвищене навантаження на систему, фонові процеси та потенційні питання конфіденційності.

Razer Synapse у браузері

Нова бета-версія Synapse Web дозволяє керувати налаштуваннями пристроїв без встановлення “важкого” програмного забезпечення. Підключення відбувається через браузер, що спрощує вихідну конфігурацію та зменшує кількість постійно запущених служб у системі.

На старті веб-версія підтримує лише клавіатуру Huntsman V3. Razer не уточнює терміни розширення сумісності, проте запуск тест-бета свідчить про намір поступово додавати підтримку до інших пристроїв.