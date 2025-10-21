Razer Phantom White — серия игровых устройств в прозрачном корпусе

Razer присоединилась к тренду на прозрачные устройства и представила новую серию аксессуаров Phantom White. В неё вошли популярные игровые гаджеты компании, получившие полупрозрачный корпус и полную поддержку подсветки Razer Chroma RGB. Линейка стала продолжением успешной зелёной версии Phantom Green, выпущенной в июне 2025 года.

Коллекция Razer Phantom White делает акцент на стиль и ностальгию — она возвращает эстетику 80–90-х годов, когда прозрачные корпуса геймпадов и консолей были настоящим трендом. Новинки напоминают классические Nintendo Game Boy Color Atomic Purple и прозрачные контроллеры PlayStation, позволявшие увидеть «внутреннюю магию» устройства.

Что входит в серию Razer Phantom White

В коллекцию вошли пять устройств в полупрозрачном исполнении:

Razer Basilisk V3 Pro 35K — флагманская игровая мышь с сенсором на 35 000 DPI и многозонной RGB-подсветкой;

Razer BlackWidow V4 75% — компактная механическая клавиатура с прозрачным корпусом, полностью пропускающим подсветку Chroma RGB;

Razer Barracuda X Chroma — беспроводные игровые наушники с цветовыми эффектами, реагирующими на звуки в игре;

Razer Firefly V2 Pro RGB — твёрдый коврик для мыши с яркими динамическими световыми контурами;

Razer Kishi V3 — мобильный контроллер для смартфонов, впервые представленный в полупрозрачном варианте.

Особенно выразительно прозрачный эффект выглядит у клавиатуры BlackWidow V4 75% — подсветка RGB видна не только под клавишами, но и через боковые панели корпуса. Все аксессуары серии синхронизируются между собой и реагируют на события в игре.

Прозрачные версии стоят немного дороже стандартных моделей. За новый дизайн придётся доплатить около $10 для большинства устройств и $20 — для клавиатуры. Если приобрести всю коллекцию, переплата за эстетику составит примерно $60.