Razer Phantom White — серия игровых устройств в прозрачном корпусе21.10.25
Razer присоединилась к тренду на прозрачные устройства и представила новую серию аксессуаров Phantom White. В неё вошли популярные игровые гаджеты компании, получившие полупрозрачный корпус и полную поддержку подсветки Razer Chroma RGB. Линейка стала продолжением успешной зелёной версии Phantom Green, выпущенной в июне 2025 года.
Коллекция Razer Phantom White делает акцент на стиль и ностальгию — она возвращает эстетику 80–90-х годов, когда прозрачные корпуса геймпадов и консолей были настоящим трендом. Новинки напоминают классические Nintendo Game Boy Color Atomic Purple и прозрачные контроллеры PlayStation, позволявшие увидеть «внутреннюю магию» устройства.
Что входит в серию Razer Phantom White
В коллекцию вошли пять устройств в полупрозрачном исполнении:
- Razer Basilisk V3 Pro 35K — флагманская игровая мышь с сенсором на 35 000 DPI и многозонной RGB-подсветкой;
- Razer BlackWidow V4 75% — компактная механическая клавиатура с прозрачным корпусом, полностью пропускающим подсветку Chroma RGB;
- Razer Barracuda X Chroma — беспроводные игровые наушники с цветовыми эффектами, реагирующими на звуки в игре;
- Razer Firefly V2 Pro RGB — твёрдый коврик для мыши с яркими динамическими световыми контурами;
- Razer Kishi V3 — мобильный контроллер для смартфонов, впервые представленный в полупрозрачном варианте.
Особенно выразительно прозрачный эффект выглядит у клавиатуры BlackWidow V4 75% — подсветка RGB видна не только под клавишами, но и через боковые панели корпуса. Все аксессуары серии синхронизируются между собой и реагируют на события в игре.
Прозрачные версии стоят немного дороже стандартных моделей. За новый дизайн придётся доплатить около $10 для большинства устройств и $20 — для клавиатуры. Если приобрести всю коллекцию, переплата за эстетику составит примерно $60.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хотя и принадлежит к классу игровых, дает много возможностей для повседневных и рабочих задач. Это сбалансированное решение получило увеличенный дисплей 17,3 дюйма, что уже делает его не типичным представителем геймерских машин. Разберемся детальнее
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Meta добавит в Facebook Messenger и WhatsApp новые функции для защиты от мошенничества безопасность мессенджер
Компания Meta объявила о внедрении новых функций в Facebook Messenger и WhatsApp, призванных помочь пользователям быстрее распознавать мошеннические сообщения
Toyota Land Cruiser FJ получил ретро-дизайн, полный привод и будет продаваться в Украине Toyota
Toyota Land Cruiser FJ сохранил дух классических моделей Toyota: квадратные формы, массивные бамперы, вертикальные задние стойки и мотивы FJ Cruiser 2000-х годов
Meta добавит в Facebook Messenger и WhatsApp новые функции для защиты от мошенничества
Toyota Land Cruiser FJ получил ретро-дизайн, полный привод и будет продаваться в Украине
OpenAI представила ChatGPT Atlas — браузер со встроенным с ИИ
В Украине создали сеть музеев виртуальной реальности VR KOLO
Uklon добавит автоматические чаевые водителям
Vodafone проложит подводный интернет-кабель по дну Черного моря
ASUS ProArt P16 с профессиональным экраном ASUS Lumina Pro OLED, Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5090 стоит 229 999 грн.
Razer Phantom White — серия игровых устройств в прозрачном корпусе
Десктопная версия Facebook Messenger для Windows и MacOS прекратит работу в декабре 2025 года
ИИ убивает Википедию: посещаемость упала в разы