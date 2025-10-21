Razer Phantom White – серія ігрових пристроїв у прозорому корпусі

Razer приєдналася до тренду на прозорі пристрої та представила нову серію аксесуарів Phantom White. До неї увійшли популярні ігрові гаджети компанії, що отримали напівпрозорий корпус та повну підтримку підсвічування Razer Chroma RGB. Лінійка стала продовженням успішної зеленої версії Phantom Green, випущеної у червні 2025 року.

Колекція Razer Phantom White наголошує на стилі та ностальгії — вона повертає естетику 80–90-х років, коли прозорі корпуси геймпадів та консолей були справжнім трендом. Новинки нагадують класичні Nintendo Game Boy Color Atomic Purple та прозорі контролери PlayStation, що дозволяли побачити «внутрішню магію» пристрою.

Що входить до серії Razer Phantom White

До колекції увійшли п’ять пристроїв у напівпрозорому виконанні:

Razer Basilisk V3 Pro 35K — флагманська ігрова миша з сенсором на 35 000 DPI та багатозонним RGB-підсвічуванням;

Razer BlackWidow V4 75% — компактна механічна клавіатура з прозорим корпусом, що повністю пропускає підсвічування Chroma RGB;

Razer Barracuda X Chroma – бездротові ігрові навушники з кольоровими ефектами, що реагують на звуки в грі;

Razer Firefly V2 Pro RGB — твердий килимок для миші з яскравими динамічними світловими контурами;

Razer Kishi V3 — мобільний контролер для смартфонів, вперше представлений у напівпрозорому варіанті.

Особливо виразно прозорий ефект виглядає у клавіатури BlackWidow V4 75% – підсвічування RGB видно не лише під клавішами, а й через бічні панелі корпусу. Усі аксесуари серії синхронізуються між собою та реагують на події у грі.

Прозорі версії коштують трохи дорожче за стандартні моделі. За новий дизайн доведеться доплатити близько $10 для більшості пристроїв і $20 для клавіатури. Якщо придбати всю колекцію, переплата за естетику становитиме приблизно $60.