Razer Laptop Sleeve 16 — чехол для ноутбука с беспроводной зарядкой и защитой от ударов

Razer представила чехол Razer Laptop Sleeve 16 With Wireless Charging for Devices со встроенной беспроводной зарядкой. Аксессуар рассчитан на ноутбуки с диагональю до 16 дюймов. Заявленная цена — 130 долларов.

Главная особенность модели — интегрированные в верхнюю часть корпуса зарядные модули.

Две зоны MagSafe и питание по USB-C

В чехол встроены две площадки с поддержкой MagSafe:

модуль мощностью до 15 Вт для iPhone;

модуль до 5 Вт для AirPods и других компактных устройств.

Поддерживается одновременная зарядка смартфона и наушников. При этом зарядить два iPhone одновременно нельзя: внутри установлен только один 15-ваттный модуль, а компоновка не предусматривает размещение двух крупных устройств.

Питание подается через USB-C. Чехол можно подключить к адаптеру мощностью от 30 Вт или напрямую к ноутбуку. Максимальная скорость беспроводной зарядки ограничена 15 Вт.

Конструкция и совместимость

Чехол получил амортизирующий слой для защиты ноутбука при переноске, мягкую внутреннюю подкладку от царапин и усиленные углы. Внешняя отделка выполнена из черного полиэстера с защитой от износа и влаги.

Магниты, встроенные в зарядный модуль, выполняют двойную функцию — фиксируют устройства во время зарядки и работают как застежка.

Аксессуар совместим с ноутбуками диагональю до 16 дюймов, включая 16-дюймовый MacBook Pro.