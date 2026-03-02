Razer Laptop Sleeve 16 — чехол для ноутбука с беспроводной зарядкой и защитой от ударов

Razer Laptop Sleeve 16 — чехол для ноутбука с беспроводной зарядкой и защитой от ударов02.03.26
Razer представила чехол Razer Laptop Sleeve 16 With Wireless Charging for Devices со встроенной беспроводной зарядкой. Аксессуар рассчитан на ноутбуки с диагональю до 16 дюймов. Заявленная цена — 130 долларов.
Главная особенность модели — интегрированные в верхнюю часть корпуса зарядные модули.
Две зоны MagSafe и питание по USB-C
В чехол встроены две площадки с поддержкой MagSafe:
- модуль мощностью до 15 Вт для iPhone;
- модуль до 5 Вт для AirPods и других компактных устройств.
Поддерживается одновременная зарядка смартфона и наушников. При этом зарядить два iPhone одновременно нельзя: внутри установлен только один 15-ваттный модуль, а компоновка не предусматривает размещение двух крупных устройств.
Питание подается через USB-C. Чехол можно подключить к адаптеру мощностью от 30 Вт или напрямую к ноутбуку. Максимальная скорость беспроводной зарядки ограничена 15 Вт.
Конструкция и совместимость
Чехол получил амортизирующий слой для защиты ноутбука при переноске, мягкую внутреннюю подкладку от царапин и усиленные углы. Внешняя отделка выполнена из черного полиэстера с защитой от износа и влаги.
Магниты, встроенные в зарядный модуль, выполняют двойную функцию — фиксируют устройства во время зарядки и работают как застежка.
Аксессуар совместим с ноутбуками диагональю до 16 дюймов, включая 16-дюймовый MacBook Pro.
