Razer Laptop Sleeve 16 – чохол для ноутбука з бездротовою зарядкою та захистом від ударів

Razer Laptop Sleeve 16 – чохол для ноутбука з бездротовою зарядкою та захистом від ударів02.03.26
Razer представила чохол Razer Laptop Sleeve 16 With Wireless Charging for Devices з вбудованим. Аксесуар розрахований на ноутбуки із діагоналлю до 16 дюймів. Заявлена ціна – 130 доларів.
Головна особливість моделі – інтегровані у верхню частину корпусу зарядні модулі.
Дві зони MagSafe та живлення по USB-C
У чохол вбудовані два майданчики з підтримкою Magsafe</span:
- модуль потужністю до 15 Вт для iPhone;
- модуль до 5 Вт для AirPods та інших компактних пристроїв.
Підтримується одночасна зарядка смартфона та навушників. При цьому зарядити два iPhone одночасно не можна: всередині встановлено лише один 15-ватний модуль, а компонування не передбачає розміщення двох великих пристроїв.
Живлення подається через USB-C. Чохол можна підключити до адаптера потужністю від 30 Вт або безпосередньо до ноутбука. Максимальна швидкість бездротової зарядки обмежена 15 Вт.
Конструкція та сумісність
Чохол отримав амортизуючий шар для захисту ноутбука під час перенесення, м’яку внутрішню підкладку від подряпин та посилені кути. Зовнішнє оздоблення виконане з чорного поліестеру із захистом від зносу та вологи.
Магніти, вбудовані в зарядний модуль, виконують подвійну функцію – фіксують пристрої під час заряджання і працюють як застібка.
Аксесуар сумісний із ноутбуками діагоналлю до 16 дюймів, включаючи 16-дюймовий MacBook Pro.
