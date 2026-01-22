Раздачи игр в Epic Games Store поднимают их продажи в Steam  

Раздачи игр в Epic Games Store поднимают их продажи в Steam22.01.26
Бесплатная раздача инди-шутера Blood West в Epic Games Store привела к резкому росту его продаж в Steam. В день старта акции продажи на платформе Valve выросли примерно на 200%. Об этом сообщает PC Gamer со ссылкой на слова руководителя издательства New Blood Interactive Дейва Ошри.
Раздача как реклама, а не «чёрная дыра»
По словам Ошри, ранее он считал Epic Games Store «маркетинговой чёрной дырой», не приносящей заметной выгоды разработчикам. Однако практика показала обратное: бесплатная раздача сработала как эффективная реклама, стимулировав покупки на других платформах, в первую очередь в Steam. Рост интереса к игре, как отметил Ошри, был зафиксирован и на консолях.
Разработчик комментировал распространённое среди игроков мнение о том, что даже дешёвая игра в Steam зачастую выглядит привлекательнее, чем бесплатная в Epic Games Store. Многие пользователи ПК предпочитают не дробить свою библиотеку между разными лаунчерами и остаются в экосистеме Steam.
Что такое Blood West
Blood West — это инди-шутер от первого лица с элементами стелса и immersive sim, действие которого разворачивается в мрачной альтернативной версии Дикого Запада с выраженными сверхъестественными мотивами. Игра делает ставку на неспешный геймплей, ограниченные ресурсы, нелинейные локации и свободу выбора в прохождении. По темпу и структуре игровой процесс во многом напоминает S.T.A.L.K.E.R.
Контекст Epic Games Store
Epic Games Store давно использует бесплатные раздачи игр как один из ключевых инструментов привлечения аудитории. При этом глава Epic Games Тим Суини ранее признавал, что далеко не все подобные сделки оказались финансово эффективными для самой платформы.
Отметим, что в настоящее время в Epic Games Store также бесплатно раздают дилогию стелс-экшенов Styx, тогда как в Steam эти же игры можно приобрести за 107 гривен, поддержав разработчиков напрямую.
