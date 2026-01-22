Роздачі ігор в Epic Games Store піднімають їх продаж у Steam

Безкоштовна роздача інді-шутера Blood West у Epic Games Store призвела до різкого зростання його продажів у Steam. У день старту акції продажу на платформі Valve зросли приблизно на 200%. Про це повідомляє PC Gamer із посиланням на слова керівника видавництва New Blood Interactive Дейва Ошрі.

Роздача як реклама, а не «чорна діра»

За словами Ошрі, раніше він вважав Epic Games Store “маркетинговою чорною дірою”, що не приносить помітної вигоди розробникам. Однак практика показала протилежне: безкоштовна роздача спрацювала як ефективна реклама, стимулювавши покупки на інших платформах, насамперед у Steam. Зростання інтересу до гри, як зазначив Ошрі, було зафіксовано і на консолях.

Розробник коментував поширену серед гравців думку про те, що навіть дешева гра в Steam найчастіше виглядає привабливішою, ніж безкоштовна в Epic Games Store. Багато користувачів ПК вважають за краще не дробити свою бібліотеку між різними лаунчерами і залишаються в екосистемі Steam.

Що таке Blood West

Blood West – це інді-шутер від першої особи з елементами стелсу та immersive sim, дія якого розгортається в похмурій альтернативній версії Дикого Заходу з вираженими надприродними мотивами. Гра робить ставку на неспішний геймплей, обмежені ресурси, нелінійні локації та свободу вибору у проходженні. За темпом та структурою ігровий процес багато в чому нагадує S.T.A.L.K.E.R.

Контекст Epic Games Store

Epic Games Store давно використовує безкоштовні роздачі ігор як один із ключових інструментів залучення аудиторії. При цьому глава Epic Games Тім Суїні раніше визнавав, що далеко не всі подібні угоди виявилися фінансово ефективними для самої платформи.

Зазначимо, що зараз в Epic Games Store також безкоштовно роздають дилогію стелс-екшенів Styx, тоді як у Steam ці ж ігри можна придбати за 107 гривень, підтримавши розробників безпосередньо.