Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme рассчитаны на компьютеры с Windows

Qualcomm представила второе поколение своих процессоров для ПК с Windows — Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme. Компания заявляет, что это «самые быстрые и эффективные чипы для Windows», способные конкурировать с Intel и AMD.

Обе новинки выполнены по 3‑нм техпроцессу и основаны на ядрах Oryon третьего поколения. Топовая версия X2 Elite Extreme получила до 18 ядер, из которых 12 работают на частоте до 4,4 ГГц, а два могут разгоняться до 5 ГГц — впервые для ARM‑процессоров в ноутбуках. Qualcomm обещает до 31% более высокую производительность CPU по сравнению с предыдущим X Elite при той же мощности или на 43% меньшее энергопотребление.

Графическая подсистема с новым GPU на 1,85 ГГц обеспечивает до 2,3 раза лучшую эффективность на ватт, а для игр добавлено 18 МБ кеша Adreno High Performance Memory. Для задач ИИ предусмотрен Hexagon NPU с производительностью 80 TOPS — на 37% быстрее и на 16% энергоэффективнее, чем у предыдущего поколения. Qualcomm называет его самым мощным NPU для ноутбуков.

Компания утверждает, что X2 Elite Extreme обеспечивает до 75% более быстрый CPU по сравнению с конкурентными чипами при том же энергопотреблении. Это позволяет масштабировать платформу не только для ультрабуков, но и для более мощных ноутбуков с TDP свыше 50 Вт.

Для создателей контента Qualcomm обещает ощутимые приросты: на 28% быстрее редактирование в Photoshop, на 43% быстрее экспорт в Lightroom и заметные улучшения в Premiere. Партнёром стала Razer, которая подтвердила поддержку своего ПО Synapse на Windows on Arm, хотя о игровом ноутбуке на этих чипах пока не сообщается.

Первые устройства на базе Snapdragon X2 Elite и Extreme ожидаются в первой половине 2026 года. Qualcomm также намекнула, что разработка может совпадать с планами Google по объединению Android и ChromeOS в единую платформу для ПК.