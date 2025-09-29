Qualcomm Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Elite Extreme розраховані на комп’ютери з Windows

Qualcomm представила друге покоління своїх процесорів для ПК з Windows – Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Elite Extreme. Компанія заявляє, що це «найшвидші та найефективніші чіпи для Windows», здатні конкурувати з Intel і AMD.

Обидві новинки виконані за 3-нм техпроцесом і засновані на ядрах Oryon третього покоління. Топова версія X2 Elite Extreme отримала до 18 ядер, з яких 12 працюють на частоті до 4,4 ГГц, а два можуть розганятися до 5 ГГц – вперше для процесорів ARM в ноутбуках. Qualcomm обіцяє до 31% вищу продуктивність CPU порівняно з попереднім X Elite за тієї ж потужності або на 43% менше енергоспоживання.

Графічна підсистема з новим GPU на 1,85 ГГц забезпечує до 2,3 рази найкращу ефективність на ват, а для ігор додано 18 МБ кеша Adreno High Performance Memory. Для завдань ІІ передбачений Hexagon NPU з продуктивністю 80 TOPS — на 37% швидше та на 16% енергоефективніше, ніж у попереднього покоління. Qualcomm називає його найпотужнішим NPU для ноутбуків.

Компанія стверджує, що X2 Elite Extreme забезпечує до 75% швидший CPU в порівнянні з конкурентними чіпами при тому ж енергоспоживання. Це дозволяє масштабувати платформу не тільки для ультрабуків, але й більш потужних ноутбуків з TDP понад 50 Вт.

Для творців контенту Qualcomm обіцяє відчутні прирости: на 28% швидше редагування у Photoshop, на 43% швидше експорт у Lightroom та помітні покращення в Premiere. Партнером стала Razer, яка підтвердила підтримку свого ПЗ Synapse на Windows on Arm, хоча про ігровий ноутбук на цих чіпах поки не повідомляється.

Перші пристрої на базі Snapdragon X2 Elite та Extreme очікуються у першій половині 2026 року. Qualcomm також натякнула, що технологія може співпадати з планами Google щодо об’єднання Android та ChromeOS в єдину платформу для ПК.