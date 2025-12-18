Производитель лидеров Luminar объявил о банкротстве после конфликта с Volvo   

Производитель лидеров Luminar объявил о банкротстве после конфликта с Volvo18.12.25
Американская компания Luminar, специализирующаяся на автомобильных лидерах, подала заявление о банкротстве по процедуре Chapter 11. Об этом сообщает TechCrunch. Решение явилось результатом затяжного кризиса, сопровождавшегося сокращениями персонала, уходом топ-менеджеров и юридическим конфликтом с крупнейшим клиентом — Volvo.
В рамках процедуры Luminar намерена продать основной бизнес по производству лидеров, а также уже договорилась о продаже дочерней полупроводниковой компании. К моменту банкротства компания продолжит операционную деятельность, чтобы минимизировать риски для клиентов и поставщиков, однако после завершения сделок Luminar планирует прекратить существование.
Судебные документы оценивают активы компании в диапазоне от 100 до 500 млн. долларов при обязательствах от 500 млн. до 1 млрд. долларов. Среди кредиторов указаны Scale AI, которой Luminar задолжал около 10 млн долларов за услуги по разметке данных, а также Applied Intuition с долгом свыше 1 млн долларов.
2025 год оказался для Luminar переломным. В мае основатель компании Остин Рассел покинул пост генерального директора после внутреннего расследования, связанного с соблюдением деловой этики, хотя и сохранил место в совете директоров. Осенью он основал Russell AI Labs и подал заявку на покупку Luminar. За это время компания провела два раунда увольнений, сократила около четверти сотрудников, осталась без финансового директора, допустила дефолты по ряду кредитов и оказалась под расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Дополнительным ударом стало решение Volvo в ноябре разорвать пятилетний контракт с Luminar. В ответ компания подала иск против автопроизводителя, но получила встречный иск от партнера, занимавшегося выпуском сенсоров. Параллельно Luminar столкнулась с иском о выселении из одного офиса и отказалась от аренды другого, что лишь ускорило развитие кризиса.
