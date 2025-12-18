Виробник лідерів Luminar оголосив про банкрутство після конфлікту з Volvo   

Виробник лідерів Luminar оголосив про банкрутство після конфлікту з Volvo18.12.25
Американська компанія Luminar, що спеціалізується на автомобільних лідерах, подала заяву про банкрутство за процедурою Chapter 11. Про це повідомляє TechCrunch. Рішення стало результатом затяжної кризи, що супроводжувалася скороченнями персоналу, відходом топ-менеджерів та юридичним конфліктом з найбільшим клієнтом Volvo.
У рамках процедури Luminar має намір продати основний бізнес з виробництва лідерів, а також домовилася про продаж дочірньої напівпровідникової компанії. До моменту банкрутства компанія продовжить операційну діяльність, щоб мінімізувати ризики для клієнтів та постачальників, проте після завершення угод Luminar планує припинити існування.
Судові документи оцінюють активи компанії в діапазоні від 100 до 500 млн доларів при зобов’язаннях від 500 млн до 1 млрд доларів. Серед кредиторів зазначені Scale AI, якою Luminar заборгував близько 10 млн. доларів за послуги з розмітки даних, а також Applied Intuition з боргом понад 1 млн. доларів.
2025 виявився для Luminar переломним. У травні засновник компанії Остін Рассел залишив посаду генерального директора після внутрішнього розслідування, пов’язаного з дотриманням ділової етики, хоч і зберіг місце у раді директорів. Восени він заснував Russell AI Labs і подав заявку на покупку Luminar. За цей час компанія провела два раунди звільнень, скоротила близько чверті співробітників, залишилася без фінансового директора, допустила дефолти з низки кредитів і опинилася під розслідуванням Комісії з цінних паперів та бірж США.
Додатковим ударом стало рішення Volvo у листопаді розірвати п’ятирічний контракт із Luminar. У відповідь компанія подала позов проти автовиробника, але отримала зустрічний позов від партнера, який займався випуском сенсорів. Паралельно Luminar зіткнулася з позовом про виселення з одного офісу та відмовилася від оренди іншого, що лише прискорило розвиток кризи.
У рамках процедури Luminar має намір продати основний бізнес з виробництва лідерів, а також домовилася про продаж дочірньої напівпровідникової компанії.
