Продажи Grand Theft Auto 5 превысили 225 млн   

Продажи Grand Theft Auto 5 превысили 225 млн06.02.26
Take-Two Interactive отчиталась о росте продаж Grand Theft Auto 5 до 225 млн копий. Обновлённые данные компания раскрыла в своём квартальном финансовом отчёте. В предыдущем отчёте фигурировал показатель в 220 млн проданных экземпляров.
В документе также говорится об ожиданиях дальнейшего увеличения показателя recurrent customer spending — регулярных расходов пользователей после покупки игры. Компания прогнозирует его рост на 17% в годовом выражении, если сохранится активность игроков в Grand Theft Auto Online. Под этим показателем подразумеваются траты на внутриигровую валюту, микротранзакции, дополнительный контент и подписки. За отчётный квартал общий объём таких расходов вырос на 23%, тогда как отдельно по GTA Online рост составил 27%. Онлайн-режим остаётся ключевым источником дохода и продолжает регулярно получать обновления и новый контент.
Одновременно Take-Two подтвердила сроки выхода Grand Theft Auto 6. Релиз новой части серии по-прежнему запланирован на ноябрь 2026 года. В компании отметили, что ранее появлявшиеся слухи о возможном отказе от физического издания игры не соответствуют действительности.
