Продаж Grand Theft Auto 5 перевищив 225 млн   

Продаж Grand Theft Auto 5 перевищив 225 млн06.02.26
Take-Two Interactive прозвітувала про зростання продажів Grand Theft Auto 5 до 225 млн копій. Оновлені дані компанія розкрила у своєму квартальному фінансовому звіті. У попередньому звіті фігурував показник 220 млн проданих екземплярів.
У документі також йдеться про очікування подальшого збільшення показника recurrent customer spending – регулярних витрат користувачів після покупки гри. Компанія прогнозує його зростання на 17% у річному вираженні, якщо збережеться активність гравців у Grand Theft Auto Online. Під цим показником маються на увазі витрати на внутрішньоігрову валюту, мікротранзакції, додатковий контент та підписки. За звітний квартал загальний обсяг таких витрат зріс на 23%, тоді як окремо за GTA Online зростання становило 27%. Онлайн-режим залишається ключовим джерелом доходу і продовжує регулярно отримувати оновлення та новий контент.
Одночасно Take-Two підтвердила терміни виходу Grand Theft Auto 6. Реліз нової частини серії, як і раніше, запланований на листопад 2026 року. У компанії зазначили, що чутки про можливу відмову від фізичного видання гри не відповідають дійсності.
