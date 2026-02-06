  

Продаж Grand Theft Auto 5 перевищив 225 млн

06.02.26

GTA V

 

Take-Two Interactive прозвітувала про зростання продажів Grand Theft Auto 5 до 225 млн копій. Оновлені дані компанія розкрила у своєму квартальному фінансовому звіті. У попередньому звіті фігурував показник 220 млн проданих екземплярів.

 

 

У документі також йдеться про очікування подальшого збільшення показника recurrent customer spending – регулярних витрат користувачів після покупки гри. Компанія прогнозує його зростання на 17% у річному вираженні, якщо збережеться активність гравців у Grand Theft Auto Online. Під цим показником маються на увазі витрати на внутрішньоігрову валюту, мікротранзакції, додатковий контент та підписки. За звітний квартал загальний обсяг таких витрат зріс на 23%, тоді як окремо за GTA Online зростання становило 27%. Онлайн-режим залишається ключовим джерелом доходу і продовжує регулярно отримувати оновлення та новий контент.

 

Одночасно Take-Two підтвердила терміни виходу Grand Theft Auto 6. Реліз нової частини серії, як і раніше, запланований на листопад 2026 року. У компанії зазначили, що чутки про можливу відмову від фізичного видання гри не відповідають дійсності.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
202
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

02.02.26
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
views
8
comments 0
Poco M8 Pro 5G

Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»

02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
06.02.26 | 07.13
Продаж Grand Theft Auto 5 перевищив 225 млн   
GTA V

Take-Two Interactive прозвітувала про зростання продажів Grand Theft Auto 5 до 225 млн копій. Оновлені дані компанія розкрила у своєму квартальному фінансовому звіті

05.02.26 | 22.28
Ноутбук Dell у світі дедлайнів: чому автономність важлива  
Dell Latitude 7455

Dell у корпоративному та професійному сегменті – один із найпопулярніших брендів. Latitude, XPS, Precision, Inspiron у робочих конфігураціях – ці моделі масово використовуються в аутсорсі, продукті, стартапах і великих компаніях.

06.02.26 | 07.13
Продаж Grand Theft Auto 5 перевищив 225 млн
05.02.26 | 22.28
Ноутбук Dell у світі дедлайнів: чому автономність важлива
05.02.26 | 17.10
Усі дрони в Україні потрібно буде реєструвати
05.02.26 | 14.27
Microsoft знову переробила меню Пуск у Windows 11
05.02.26 | 10.43
Для отримання Дія.Підпису потрібен буде паспорт із NFC чіпом
05.02.26 | 08.06
Вже на початку 2026 року. Ціни на ОЗУ підвищаться вдвічі, а SSD подорожчають на 60%
04.02.26 | 22.50
Види картриджів: лазерні та струменеві — у чому різниця
04.02.26 | 19.01
Топ 10 смартфонів 2025 року за даними Counterpoint: 7 iPhone та 3 Samsung
04.02.26 | 16.18
Представлені смартфони Realme 16 5G та Realme 16 Pro 5G – захист IP69K, великі акумулятори та 200 Мп-камери
04.02.26 | 13.11
Ноутбуки Lenovo Legion 5i Gen 11 оснащуються процесорами Intel Panther Lake-H, RTX 5000 та OLED дисплеями
04.02.26 | 10.13
Нова пошта допоможе довезти валізи до вокзалу
04.02.26 | 07.40
Підсумки фінансів Apple за 2025 рік: прибуток зріс на 16%, прибуток на 19%
03.02.26 | 19.20
Медіа блокують Internet Archive, щоб закрити доступ ШІ до своїх матеріалів
03.02.26 | 16.09
У США можуть заборонити одноразові картриджі для принтерів
03.02.26 | 13.10
Смартфони Redmi Turbo 5 та Turbo 5 Max отримали чіп Dimensity 9500 та акумулятор 9000 мА·год