Приложения Adobe появятся прямо в ChatGPT   

Приложения Adobe появятся прямо в ChatGPT12.12.25
Adobe начала интеграцию приложений Photoshop, Acrobat и Express в ChatGPT, что дает пользователям возможность бесплатно выполнять базовые задачи прямо в окне чата. Теперь можно редактировать фотографии, создавать приглашения или работать с документами, просто описывая нужный результат текстом.
Для использования приложений Adobe в ChatGPT достаточно указать название нужного сервиса, например, Adobe Photoshop, загрузить файл и описать действие, которое требуется выполнить. Это может быть размытие фона, применение фильтра или изменение параметров яркости. После активации инструмента повторно вводить его название не нужно, пока пользователь не переключится на другой.
Несмотря на то что встроенные версии приложений имеют ограниченные функции, их возможностей хватает для выполнения распространенных задач. В Photoshop внутри ChatGPT можно редактировать выбранные фрагменты изображения, изменять яркость, контраст или экспозицию, а также применять различные визуальные эффекты.
В Adobe Express пользователям доступна широкая коллекция готовых дизайнов, среди которых можно подобрать подходящий шаблон. После выбора макет допускает редактирование текстовых элементов, замену изображений и добавление анимации.
Работа с PDF реализована через Adobe Acrobat. В чат-боте можно редактировать документы, извлекать тексты и таблицы, объединять и упорядочивать файлы, уменьшать их размер или конвертировать без потери качества. При необходимости допускается удаление конфиденциальных данных.
Photoshop, Express и Acrobat для ChatGPT уже доступны пользователям по всему миру в веб-версии, а также на ПК и iOS. Adobe Express работает и на Android, а поддержка Photoshop и Acrobat для этой системы должна появиться позже.
Ранее сообщалось, что OpenAI начала подключать посторонние приложения к чат-боту в начале октября 2025 года. Среди первых интеграций были Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow и Canva.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Игровой руль Logitech G29: спорткар на столе
Расскажем про игровой руль Logitech G29 для ПК и PlayStation, а также дополнение в виде 6-ступенчатого переключателя передач Driving Force Shifter.
Игровой руль Logitech G29: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Приложения Adobe появятся прямо в ChatGPT Adobe искусственный интеллект обновление
Adobe начала интеграцию приложений Photoshop, Acrobat и Express в ChatGPT, что дает пользователям возможность бесплатно выполнять базовые задачи прямо в окне чата
Электростатические наушники Stax SR-1 начали продаваться в Украине аудио наушники события в Украине
Сейчас на украиснком рынке представлены актуальные модели японского производителя Stax с фирменной гарантией и официальным сопровождением.
Приложения Adobe появятся прямо в ChatGPT
Электростатические наушники Stax SR-1 начали продаваться в Украине
Китай обязал производителей ставить дисплеи на павербанки
Fairphone выпустила наушники со сменными аккумуляторами
Лучшие фильмы и сериалы 2025 года по версии IMDb
Gigabyte выпустила материнскую плату в скандинавском стиле — со вставками дерева и экокожи
В Китае выпустили SSD размером с SIM-карту
Исследование: люди начали копировать фразы чат ботов с ИИ
Операционной системе Windows исполнилось 40 лет
Monobank запустил monoбазар — конкурента OLX?
Опрос Top Lead и Мин Цифры: Как украинский бизнес использует искусственный интеллект
Toyota GR GT и GR GT3 получат двигатели V8 и более 640 л.с.