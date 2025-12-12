Приложения Adobe появятся прямо в ChatGPT

Adobe начала интеграцию приложений Photoshop, Acrobat и Express в ChatGPT, что дает пользователям возможность бесплатно выполнять базовые задачи прямо в окне чата. Теперь можно редактировать фотографии, создавать приглашения или работать с документами, просто описывая нужный результат текстом.

Для использования приложений Adobe в ChatGPT достаточно указать название нужного сервиса, например, Adobe Photoshop, загрузить файл и описать действие, которое требуется выполнить. Это может быть размытие фона, применение фильтра или изменение параметров яркости. После активации инструмента повторно вводить его название не нужно, пока пользователь не переключится на другой.

Несмотря на то что встроенные версии приложений имеют ограниченные функции, их возможностей хватает для выполнения распространенных задач. В Photoshop внутри ChatGPT можно редактировать выбранные фрагменты изображения, изменять яркость, контраст или экспозицию, а также применять различные визуальные эффекты.

В Adobe Express пользователям доступна широкая коллекция готовых дизайнов, среди которых можно подобрать подходящий шаблон. После выбора макет допускает редактирование текстовых элементов, замену изображений и добавление анимации.

Работа с PDF реализована через Adobe Acrobat. В чат-боте можно редактировать документы, извлекать тексты и таблицы, объединять и упорядочивать файлы, уменьшать их размер или конвертировать без потери качества. При необходимости допускается удаление конфиденциальных данных.

Photoshop, Express и Acrobat для ChatGPT уже доступны пользователям по всему миру в веб-версии, а также на ПК и iOS. Adobe Express работает и на Android, а поддержка Photoshop и Acrobat для этой системы должна появиться позже.

Ранее сообщалось, что OpenAI начала подключать посторонние приложения к чат-боту в начале октября 2025 года. Среди первых интеграций были Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow и Canva.