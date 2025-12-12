  

Програми Adobe з’являться прямо у ChatGPT

12.12.25

Adobe Photoshop для Apple M1

 

Adobe розпочала інтеграцію додатків Photoshop, Acrobat та Express у ChatGPT, що дає користувачам можливість безкоштовно виконувати базові завдання прямо у вікні чату. Тепер можна редагувати фотографії, створювати запрошення або працювати з документами просто описуючи потрібний результат текстом.

 

Для використання програм Adobe у ChatGPT достатньо вказати назву потрібного сервісу, наприклад, Adobe Photoshop, завантажити файл та описати дію, яку потрібно виконати. Це може бути розмиття фону, застосування фільтра або зміна параметрів яскравості. Після активації інструменту повторно вводити його назву не потрібно, доки користувач не перейде на інший.

 

Незважаючи на те, що вбудовані версії програм мають обмежені функції, їх можливостей вистачає для виконання поширених завдань. У Photoshop всередині ChatGPT можна редагувати вибрані фрагменти зображення, змінювати яскравість, контраст або експозицію, а також застосовувати різні візуальні ефекти.

 

В Adobe Express користувачам доступна широка колекція готових дизайнів, серед яких можна підібрати потрібний шаблон. Після вибору макет допускає редагування текстових елементів, заміну зображень та додавання анімації.

 

Робота з PDF реалізована через Adobe Acrobat. У чат-боті можна редагувати документи, витягувати тексти та таблиці, об’єднувати та впорядковувати файли, зменшувати їх розмір або конвертувати без втрати якості. За потреби допускається видалення конфіденційних даних.

 

Photoshop, Express та Acrobat для ChatGPT вже доступні користувачам по всьому світу у веб-версії, а також на ПК та iOS. Adobe Express працює і на Android, а підтримка Photoshop та Acrobat для цієї системи має з’явитися пізніше.

 

Раніше повідомлялося, що OpenAI почала підключати сторонні програми до чат-боту на початку жовтня 2025 року. Серед перших інтеграцій були Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow та Canva.


