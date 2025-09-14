09.09.25
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Logitech MX Vertical mouse

Расскажем об опыте эксплуатации вертикальной мышки Logitech MX Vertical. Долго ли привыкать, что в ней нестандартного и насколько не эргономичны обычные мыши?