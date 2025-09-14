Премію Дарвіна присуджуватимуть за помилки штучного інтелекту

В інтернеті з’явився сайт, який започаткував незвичайну нагороду — AI Darwin Awards. Вона призначена для тих випадків, коли люди або компанії повністю покладалися на штучний інтелект і в результаті зазнали невдачі. Сама назва відсилає до класичної премії Darwin Awards, де відзначалися курйозні та абсурдні вчинки людей, але нова версія наголошує на гучних провалах, пов’язаних з використанням технологій.

Організатори пояснюють, що номінуватися може будь-яка історія, де штучний інтелект призвів до помилки, яка викликає подив. Додатковим фактором є вплив на широку аудиторію або демонстративне ігнорування очевидних ризиків. Голосування розпочнеться у січні, а підсумки планують підбити у лютому.

Цікава деталь полягає в тому, що сам сайт AI Darwin Awards запідозрили, що тексти про зловживання штучним інтелектом він готує за допомогою того ж ІІ. Підтвердити це не вдалося, але підозри посилили інтерес до проекту.

На майданчику AI Darwin Awards вже опубліковано кілька кандидатів. Серед них — чат-боти Taco Bell, які неправильно інтерпретували замовлення, плутанина Xbox Game Studios Publishing, де після скорочень співробітникам запропонували використати ІІ для зниження “емоційного навантаження від втрати роботи”, і випадок австралійського юриста, який подав до суду вигадані справи, підготовлені алгоритмом. До списку також потрапили вразливості GPT-5, зламані лише через кілька годин після запуску, та документ адвокатів MyPillow із десятками фальшивих цитат, створених нейромережею.

Крім того, номінації отримали книжкові рекомендації Marco Buscaglia та King Features, де частина назв виявилася повністю вигаданою, система найму на основі ІІ, розроблена Paradox.ai та McDonald’s, яку вдалося зламати паролем “123456”, і випадок з Airbnb, де господар житла згенерував підроблені.

Нові пропозиції продовжують надходити. Деякі заявки вже відхилили, інші чекають на перевірку. Серед останніх – історія зі звітом Deloitte, в якому з’явилися “галюцинації ІІ”, а також ситуація з сервісом Replit, коли під час процесу кодування було видалено робочу базу даних компанії, після чого була спроба приховати інцидент. До підбиття підсумків залишається кілька місяців, і список провалів, пов’язаних із штучним інтелектом, напевно поповниться.