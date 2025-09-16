Премиальные смартфоны стали продаваться еще лучше в первой половине 2025 года

В первой половине 2025 года мировой рынок премиальных смартфонов показал уверенный рост — +8% в годовом выражении, что стало рекордным результатом для этого периода, сообщает Counterpoint Research. Для сравнения, весь рынок смартфонов вырос лишь на 4%.

Аналитики объясняют тенденцию глобальной «премиализацией»: пользователи проводят больше времени со смартфонами и выбирают более дорогие модели ради улучшенного опыта. В итоге устройства премиум-класса обеспечили 60% мировых доходов от продаж смартфонов за первое полугодие.

Лидером сегмента остаётся Apple, которая зафиксировала рост в 3%, однако её доля снизилась с 65% до 62%. Наибольшее давление компания испытывает на китайском рынке, где Huawei сохраняет сильные позиции среди лояльных покупателей.

Главным драйвером роста стала Google: продажи премиальных смартфонов Pixel увеличились на 105%, что впервые позволило компании войти в топ-5. Успех обеспечили расширение присутствия на новых рынках и популярность линейки Pixel 9.

Samsung удерживает вторую позицию с приростом в 7%. Хорошие результаты показала серия Galaxy S25, а спрос на новый Galaxy Fold7, по прогнозам, превысит показатели предыдущей модели.

Xiaomi делает ставку на интеграцию смартфонов с собственными электромобилями и устройствами «умного дома», что стимулирует интерес покупателей к более дорогим моделям.

Отдельно исследователи отмечают рост сегмента складных смартфонов. Несмотря на нишевой статус, для брендов эта категория стала важной частью стратегии в премиальном сегменте. Кроме того, в отчёте подчёркивается, что устройства с поддержкой генеративного ИИ обеспечили 80% продаж премиальных моделей в первой половине 2025 года.