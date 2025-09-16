Преміальні смартфони стали продаватися ще краще у першій половині 2025 року16.09.25
У першій половині 2025 року світовий ринок преміальних смартфонів показав упевнене зростання – +8% у річному вираженні, що стало рекордним результатом для цього періоду, повідомляє Counterpoint Research. Для порівняння весь ринок смартфонів виріс лише на 4%.
Аналітики пояснюють тенденцію глобальною «преміалізацією»: користувачі проводять більше часу зі смартфонами та вибирають дорожчі моделі заради покращеного досвіду. У результаті пристрої преміум-класу забезпечили 60% світових прибутків від продажів смартфонів за перше півріччя.
Лідером сегменту залишається Apple, яка зафіксувала зростання у 3%, проте її частка знизилася з 65% до 62%. Найбільшого тиску компанія зазнає на китайському ринку, де Huawei зберігає сильні позиції серед лояльних покупців.
Головним драйвером зростання стала Google: продаж преміальних смартфонів Pixel збільшився на 105%, що вперше дозволило компанії увійти до топ-5. Успіх забезпечили розширення присутності на нових ринках та популярність лінійки Pixel 9.
Samsung утримує другу позицію із приростом у 7%. Хороші результати показала серія Galaxy S25, а попит на новий Galaxy Fold7 за прогнозами перевищить показники попередньої моделі.
Xiaomi робить ставку на інтеграцію смартфонів із власними електромобілями та пристроями «розумного будинку», що стимулює інтерес покупців до дорожчих моделей.
Окремо дослідники відзначають зростання сегмента складних смартфонів. Незважаючи на нішевий статус, для брендів ця категорія стала важливою частиною стратегії у преміальному сегменті. Крім того, у звіті наголошується, що пристрої з підтримкою генеративного ІІ забезпечили 80% продажів преміальних моделей у першій половині 2025 року.
