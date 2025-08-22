Представлены смартфоны Redmi Note 1522.08.25
Xiaomi представила Redmi Note 15 и еще две модели Note 15 Pro и Pro+. Модели получили заметные изменения по сравнению с серией Redmi Note 14.
Redmi Note 15
Габариты устройства немного выросли: высота увеличилась на 2 мм, однако масса снизилась до 178 г. Это позволило компании установить 6,77-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Аккумулятор также стал более ёмким — 5800 мА·ч против 5110 мА·ч у предшественника, при сохранении поддержки проводной зарядки мощностью 45 Вт.
Смартфон получил и новое «железо»: вместо MediaTek Dimensity 7025 Ultra используется Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. По данным тестов, прирост производительности составляет около 18%. Пользователям доступны конфигурации с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.
Основная камера теперь оснащена 50-мегапиксельным сенсором Light Hunter 400. Однако эксперты отмечают, что его качество может оказаться чуть скромнее по сравнению с Sony LYT-600, применявшимся в Redmi Note 14.
В Китае Redmi Note 15 представлен в цветах Azure Blue, Midnight Dark и Starlight White. Стоимость варьируется в зависимости от конфигурации:
- 6/128 ГБ — $139
- 8/128 ГБ — $153
- 8/256 ГБ — $181
- 12/256 ГБ — $209
О планах международного релиза пока не сообщается, но, по данным инсайдеров, за пределами Китая модель может выйти под названием Redmi Note 15 5G.
Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+
Обе модели получили 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772×1280 точек и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает HDR10+, Dolby Vision и HDR Vivid, обеспечивает пиковую яркость до 3200 нит и глубину цвета 12 бит, а технология Wet Touch 2.0 позволяет пользоваться устройством даже с мокрыми руками.
Redmi Note 15 Pro оснащён процессором MediaTek Dimensity 7400 Ultra и предлагается в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. В старшей модели — Redmi Note 15 Pro+ — используется новый чип Snapdragon 7s Gen 4 с графикой Adreno 810, дополненный системой охлаждения Ice-Sealed Circulating Cooling Pump. Конфигурации включают до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.
По части камер различия заметнее. В Note 15 Pro установлен 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 с оптической стабилизацией, дополненный ультрашироким модулем на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Фронтальная камера — 20 Мп. У Note 15 Pro+ конфигурация солиднее: главный сенсор Light Fusion 800 (50 Мп, OIS), 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным зумом и 8-мегапиксельная «широкоугольная» камера. Спереди — 32 Мп. Обе модели поддерживают съёмку 4K и функции на базе искусственного интеллекта, включая Magic Eraser и AI Portrait.
Аккумуляторы стали ключевой особенностью новинок: в обоих случаях их ёмкость достигает 7000 мА·ч — рекорд для линейки. При этом Note 15 Pro заряжается мощностью 45 Вт, а Pro+ — 90 Вт. Поддерживается также реверсивная зарядка на 22,5 Вт. Корпус защищён закалённым стеклом Xiaomi Dragon Crystal и выдерживает падения с двух метров, а защита от воды и пыли подтверждена сразу четырьмя стандартами: IP66, IP68, IP69 и IP69K.
Смартфоны получили стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio, поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и улучшенную GPS-навигацию. В Pro+ дополнительно установлен чип Pascal T1S, который ускоряет беспроводное соединение и повышает точность позиционирования. Специальная версия Satellite Messaging Edition поддерживает двусторонние спутниковые сообщения через сеть Beidou и отправку SMS при отсутствии связи. Управляет устройствами фирменная оболочка HyperOS 2 на базе Android 15.
В Китае модели уже поступили в продажу в чёрном, белом, фиолетовом и синем цветах. Цены начинаются от $210 за Redmi Note 15 Pro и от $280 за Note 15 Pro+, а версия со спутниковыми сообщениями оценена в $350.
