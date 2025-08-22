Представлені смартфони Redmi Note 15

Xiaomi представила Redmi Note 15 та ще дві моделі Note 15 Pro та Pro+. Моделі отримали помітні зміни порівняно із серією Redmi Note 14.

Redmi Note 15

Габарити пристрою трохи зросли: висота збільшилася на 2 мм, проте маса знизилася до 178 г. Це дозволило компанії встановити 6,77-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1080p, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 3200 нит. Акумулятор також став більш ємним – 5800 мА · год проти 5110 мА · год у попередника, при збереженні підтримки провідної зарядки потужністю 45 Вт.

Смартфон отримав і нове залізо: замість MediaTek Dimensity 7025 Ultra використовується Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. За даними тестів, приріст продуктивності становить близько 18%. Користувачам доступні конфігурації з 6, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ.

Основна камера тепер оснащена 50-мегапіксельним сенсором Light Hunter 400. Однак експерти відзначають, що його якість може виявитися трохи скромнішою в порівнянні з Sony LYT-600, що застосовувався в Redmi Note 14.

У Китаї Redmi Note 15 представлений у кольорах Azure Blue, Midnight Dark та Starlight White. Вартість варіюється в залежності від конфігурації:

6/128 ГБ – $139

8/128 ГБ – $153

8/256 ГБ – $181

12/256 ГБ – $209

Про плани міжнародного релізу поки не повідомляється, але за даними інсайдерів, за межами Китаю модель може вийти під назвою Redmi Note 15 5G.

Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Обидві моделі отримали 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772х1280 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Екран підтримує HDR10+, Dolby Vision та HDR Vivid, забезпечує пікову яскравість до 3200 ніт та глибину кольору 12 біт, а технологія Wet Touch 2.0 дозволяє користуватися пристроєм навіть із мокрими руками.

Redmi Note 15 Pro оснащений процесором MediaTek Dimensity 7400 Ultra та пропонується у версіях з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. У старшій моделі Redmi Note 15 Pro+ використовується новий чіп Snapdragon 7s Gen 4 з графікою Adreno 810, доповнений системою охолодження Ice-Sealed Circulating Cooling Pump. Конфігурації включають до 16 ГБ ОЗП та 512 ГБ вбудованої пам’яті.

Щодо камер відмінності помітніші. У Note 15 Pro встановлений 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT-600 з оптичною стабілізацією, доповнений ультрашироким модулем на 8 Мп та макрооб’єктивом на 2 Мп. Фронтальна камера – 20 Мп. У Note 15 Pro+ конфігурація солідніша: головний сенсор Light Fusion 800 (50 Мп, OIS), 50-мегапіксельний телеоб’єктив з 2,5-кратним зумом і 8-мегапіксельна «ширококутна» камера. Спереду – 32 Мп. Обидві моделі підтримують зйомку 4K та функції на базі штучного інтелекту, включаючи Magic Eraser та AI Portrait.

Акумулятори стали ключовою особливістю новинок: в обох випадках їх ємність сягає 7000 мА год – рекорд для лінійки. При цьому Note 15 Pro заряджається потужністю 45 Вт, а Pro + – 90 Вт. Також підтримується реверсивна зарядка на 22,5 Вт. Корпус захищений загартованим склом Xiaomi Dragon Crystal і витримує падіння з двох метрів, а захист від води та пилу підтверджений відразу чотирма стандартами: IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Смартфони отримали стереодинаміки з Dolby Atmos та Hi-Res Audio, підтримку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC та покращену GPS-навігацію. Pro+ додатково встановлений чіп Pascal T1S, який прискорює бездротове з’єднання і підвищує точність позиціонування. Спеціальна версія Satellite Messaging Edition підтримує двосторонні супутникові повідомлення через мережу Beidou та відправлення SMS за відсутності зв’язку. Керує пристроями фірмова оболонка HyperOS 2 з урахуванням Android 15.

У Китаї моделі вже надійшли у продаж у чорному, білому, фіолетовому та синьому кольорах. Ціни починаються від $210 за Redmi Note 15 Pro та від $280 за Note 15 Pro+, а версія із супутниковими повідомленнями оцінена у $350.