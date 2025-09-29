Представлены планшеты Redmi Pad 2 Pro и компактный Xiaomi Pad Mini29.09.25
На презентации новых смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro компания также показала свежие планшеты, среди которых обновлённая серия Redmi Pad 2 Pro и совершенно новая модель — Xiaomi Pad Mini.
Redmi Pad 2 Pro
Серия Redmi Pad 2 Pro включает три устройства: стандартный вариант, Matte Glass Edition и 5G-версию. Все они получили 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и сертификациями TÜV Rheinland. Версия Matte Glass выделяется покрытием AG с нанотекстурой, которое снижает отражения и блики до 97%, создавая поверхность, максимально похожую на бумагу. Такой экран подходит для чтения, рисования или ведения заметок.
Все модели оснащены аккумуляторами ёмкостью 12000 мА·ч с поддержкой зарядки на 33 Вт и реверсивной зарядки на 27 Вт, благодаря чему устройства могут работать в роли внешнего аккумулятора. В основе работы лежит 4-нанометровый процессор Snapdragon 7s Gen 4. Обычная и 5G-модификации доступны в версиях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, тогда как Matte Glass поставляется только в конфигурации 8/256 ГБ.
У стандартной и Matte Glass версий установлены камеры на 8 Мп спереди и сзади, тогда как у 5G-модели задний модуль получил разрешение 13 Мп. Все планшеты поддерживают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и eSIM, а также совместимы с аксессуарами Redmi Smart Pen, Pad 2 Pro Keyboard и Pad 2 Pro Cover. Стоимость Redmi Pad 2 Pro в цветах Graphite Gray, Silver и Lavender Purple стартует с €299 за версию 6/128 ГБ. Модель с поддержкой 5G, доступная в сером и серебристом цветах, оценивается от €379, а вариант Matte Glass в цвете Graphite Gray стоит те же €379.
Xiaomi Pad Mini
Отдельным анонсом стал компактный Xiaomi Pad Mini, который компания позиционирует как новый стандарт портативности и производительности. Планшет получил 8,8-дюймовый экран с разрешением 3008×1880 пикселей, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 700 нит. Работает устройство на том же процессоре, что и Xiaomi 15T Pro, — 3-нанометровом MediaTek Dimensity 9400+. За автономность отвечает аккумулятор на 7500 мА·ч с поддержкой 67-ваттной HyperCharge, предусмотрена обратная зарядка на 18 Вт. Интересной особенностью стали два порта Type-C, один из которых поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 1.
Из коммуникационных возможностей Xiaomi Pad Mini выделяются Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Для модели предлагаются аксессуары Xiaomi Focus Pen, Redmi Smart Pen и Pad Mini Cover. Цена планшета в версии 8/256 ГБ составляет $429.
