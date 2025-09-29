Представлені планшети Redmi Pad 2 Pro та компактний Xiaomi Pad Mini

На презентації нових смартфонів Xiaomi 15T та 15T Pro компанія також показала свіжі планшети, серед яких оновлена ​​серія Redmi Pad 2 Pro та зовсім нова модель – Xiaomi Pad Mini.

Redmi Pad 2 Pro

Серія Redmi Pad 2 Pro включає три пристрої: стандартний варіант, Matte Glass Edition та 5G-версію. Всі вони отримали 12,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision та сертифікаціями TÜV Rheinland. Версія Matte Glass виділяється покриттям AG з нанотекстурою, яке знижує відображення та відблиски до 97%, створюючи поверхню, максимально схожу на папір. Такий екран підходить для читання, малювання чи ведення нотаток.

Всі моделі оснащені акумуляторами ємністю 12000 мА·год з підтримкою зарядки на 33 Вт та реверсивної зарядки на 27 Вт, завдяки чому пристрої можуть працювати як зовнішній акумулятор. В основі роботи лежить 4-нанометровий процесор Snapdragon 7s Gen 4. Звичайна та 5G-модифікація доступні у версіях 6/128 ГБ і 8/256 ГБ, тоді як Matte Glass поставляється тільки в конфігурації 8/256 ГБ.

У стандартної та Matte Glass версій встановлені камери на 8 Мп спереду та ззаду, тоді як у 5G-моделі задній модуль отримав роздільну здатність 13 Мп. Всі планшети підтримують Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 та eSIM, а також сумісні з аксесуарами Redmi Smart Pen, Pad 2 Pro Keyboard та Pad 2 Pro Cover. Вартість Redmi Pad 2 Pro у кольорах Graphite Gray, Silver та Lavender Purple стартує з €299 за версію 6/128 ГБ. Модель з підтримкою 5G, доступна в сірому та сріблястому кольорах, оцінюється від €379, а варіант Matte Glass у кольорі Graphite Gray коштує ті ж €379.

Xiaomi Pad Mini

Окремим анонсом став компактний Xiaomi Pad Mini, який компанія позиціонує як новий стандарт портативності та продуктивності. Планшет отримав 8,8-дюймовий екран з роздільною здатністю 3008×1880 пікселів, частотою оновлення 165 Гц та піковою яскравістю 700 ниток. Працює пристрій на тому ж процесорі, що і Xiaomi 15T Pro, – 3-нанометровому MediaTek Dimensity 9400+. За автономність відповідає акумулятор на 7500 мА · год з підтримкою 67-ватної HyperCharge, передбачена зворотна зарядка на 18 Вт. Цікавою особливістю стали два порти Type-C, один із яких підтримує стандарт USB 3.2 Gen 1.

З комунікаційних можливостей Xiaomi Pad Mini виділяються Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Для моделі пропонуються аксесуари Xiaomi Focus Pen, Redmi Smart Pen та Pad Mini Cover. Ціна планшета у версії 8/256 ГБ складає $429.