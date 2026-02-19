 

Представлены новые ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 в диагоналях 14 и 16 дюймов

19.02.26

Asus ExpertBook B3 G2

 

Компания Asus представила обновленную линейку бизнес-ноутбуков ExpertBook, которая получила современные процессоры, расширенные возможности искусственного.

 

Серия ExpertBook B3 G2 принадлежит к классу AI-ориентированных Copilot+ PC и предлагается в версиях с 14-ю дюймами. За производительность отвечают процессоры вплоть до Intel Core Ultra 7 Series 3 с встроенной графикой и NPU, способным обеспечивать до 50 TOPS вычислительной мощности для задач искусственного интеллекта. Среди встроенных возможностей — инструменты Asus MyExpert, поддержка Copilot+ от Microsoft и система интеллектуального шумоподавления.

 

Особенности новых Asus ExpertBook B3 G2

 

Ноутбуки поддерживают до 96 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельные накопители общей емкостью до 6 ТБ, что позволяет удобно работать с большими объемами данных и в режиме многозадачности. Дисплеи представлены IPS-панелями с разрешением до 2.5K и частотой обновления 144 Гц, а 14-дюймовая версия также доступна с сенсорным экраном. Для видеосвязи предусмотрена камера до 5 Мп с инфракрасным модулем, а аудиосистема из двух микрофонов и динамиков с технологией DIRAC обеспечивает четкий звук.

 

Корпус устройства соответствует военному стандарту MIL-STD-810H и рассчитан на работу в сложных условиях. Система охлаждения ExpertCool поддерживает стабильную производительность под нагрузкой. Отдельный акцент сделан на безопасности: архитектура ExpertGuardian подразумевает многоуровневую защиту с поддержкой TPM 2.0, двойным восстановлением прошивки, защитой от вскрытия корпуса и соответствием стандарту NIST SP 800-193. Компания также обещает пять лет обновления BIOS и драйверов.

 

Среди других характеристик – поддержка Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, два порта Thunderbolt 4 и аккумуляторы емкостью 50 или 63 Вт·ч. Новые модели уже начали поступать в розничные сети, их стоимость зависит от конфигурации и региона. Ноутбуки позиционируются как доступные решения для бизнеса и образовательного сектора.


