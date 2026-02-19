Представлені нові ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 у діагоналях 14 та 16 дюймів

Компанія Asus представила оновлену лінійку бізнес-ноутбуків ExpertBook, яка отримала сучасні процесори, розширені.

Серія ExpertBook B3 G2 належить до класу AI-орієнтованих Copilot+ PC і пропонується у версіях з 14 дюймами. За продуктивність відповідають процесори аж до Intel Core Ultra 7 Series 3 із вбудованою графікою та NPU, здатним забезпечувати до 50 TOPS обчислювальної потужності для задач штучного інтелекту. Серед вбудованих можливостей – інструменти Asus MyExpert, підтримка Copilot+ від Microsoft та система інтелектуального шумоподавлення.

Особливості нових Asus ExpertBook B3 G2

Ноутбуки підтримують до 96 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та твердотільні накопичувачі загальною ємністю до 6 ТБ, що дозволяє зручно працювати з великими обсягами даних та в режимі багатозадачності. Дисплеї представлені IPS-панелями з роздільною здатністю до 2.5K та частотою оновлення 144 Гц, а 14-дюймова версія також доступна із сенсорним екраном. Для відеозв’язку передбачена камера до 5 Мп з інфрачервоним модулем, а аудіосистема з двох мікрофонів та динаміків з технологією DIRAC забезпечує чіткий звук.

Корпус пристрою відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H та розрахований на роботу у складних умовах. Система охолодження ExpertCool підтримує стабільну продуктивність під навантаженням. Окремий акцент зроблений на безпеці: архітектура ExpertGuardian має на увазі багаторівневий захист з підтримкою TPM 2.0, подвійним відновленням прошивки, захистом від розтину корпусу та відповідністю стандарту NIST SP 800-193. Компанія також обіцяє п’ять років оновлення BIOS та драйверів.

Серед інших характеристик – підтримка Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7, два порти Thunderbolt 4 та акумулятори ємністю 50 або 63 Вт·год. Нові моделі вже почали надходити в роздрібні мережі, їхня вартість залежить від конфігурації та регіону. Ноутбуки позиціонуються як доступні рішення для бізнесу та освітнього сектору.