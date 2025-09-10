Представлен iPhone 17: от 256 ГБ, дисплей 120 Гц и новая камера. Цены от $79910.09.25
На мероприятии Awe Dropping компания Apple вместе с наушниками AirPods Pro 3 и часами Apple Watch Ultra 3 официально представила новое поколение смартфонов — iPhone 17. Базовая модель получила заметные обновления — от улучшенного дисплея и нового процессора до модернизированной камеры.
iPhone 17 оснащён увеличенным 6,3-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с поддержкой технологии ProMotion и частотой обновления до 120 Гц. Яркость экрана достигла 3000 нит, а новое антибликовое покрытие позволяет комфортно пользоваться устройством даже под прямыми солнечными лучами. Впервые в базовой линейке появилась функция Always-On Display, которая отображает экран блокировки в затемнённом режиме. Рамки стали тоньше, а более прочное стекло Ceramic Shield 2 обеспечивает лучшую защиту от падений и царапин.
Смартфон работает на новом процессоре A19. Чип имеет шесть ядер — два производительных и четыре энергоэффективных. Графический модуль с пятью ядрами поддерживает трассировку лучей, а его производительность на 20% выше по сравнению с прошлогодним A18. Дополняет архитектуру 16-ядерный нейронный модуль, отвечающий за задачи искусственного интеллекта.
Фронтальная камера Айфона 17 также была обновлена: теперь это 12-мегапиксельный квадратный сенсор увеличенной площади. Он оптимизирован для съёмки как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Функция Center Stage автоматически перестраивает кадр, если в нём появляются новые объекты. В приложении «Камера» можно менять угол обзора и переключаться между портретным и горизонтальным режимами.
Основная система Dual Fusion включает два сенсора на 48 и 12 мегапикселей. Она объединяет возможности широкоугольного, телефото с двукратным зумом, сверхширокоугольного и макро-модуля.
iPhone 17 будет доступен в пяти цветах: чёрном, белом, синем, салатовом и фиолетовом. Минимальная конфигурация теперь начинается с 256 ГБ встроенной памяти. Цена — от $799. Предзаказы откроются 12 сентября, а продажи начнутся 19 сентября.
