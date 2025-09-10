Представлений iPhone 17: від 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера. Ціни від $799

На заході Awe Dropping компанія Apple разом із навушниками AirPods Pro 3 та годинником Apple Watch Ultra 3 офіційно представила нове покоління смартфонів – iPhone 17. Базова модель отримала помітні оновлення – від покращеного дисплея та нового процесора до модернізованої камери.

iPhone 17 оснащений збільшеним 6,3-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR із підтримкою технології ProMotion та частотою оновлення до 120 Гц. Яскравість екрану досягла 3000 нит, а нове покриття антивідблиску дозволяє комфортно користуватися пристроєм навіть під прямими сонячними променями. Вперше в базовій лінійці з’явилася функція Always-On Display, яка відображає екран блокування у затемненому режимі. Рамки стали тоншими, а міцніше скло Ceramic Shield 2 забезпечує кращий захист від падінь і подряпин.

Смартфон працює на новому процесорі A19. Чіп має шість ядер — два продуктивні та чотири енергоефективні. Графічний модуль з п’ятьма ядрами підтримує трасування променів, а його продуктивність на 20% вища порівняно з торішнім A18. Доповнює архітектуру 16-ядерний нейронний модуль, який відповідає за завдання штучного інтелекту.

Фронтальну камеру Айфона 17 також було оновлено: тепер це 12-мегапіксельний квадратний сенсор збільшеної площі. Він оптимізований для зйомки як у вертикальному, так і горизонтальному положенні. Функція Center Stage автоматично перебудовує кадр, якщо з’являються нові об’єкти. У програмі «Камера» можна змінювати кут огляду та перемикатися між портретним та горизонтальним режимами.

Основна система Dual Fusion включає два сенсори на 48 та 12 мегапікселів. Вона поєднує можливості ширококутного, телефото з двократним зумом, надширококутного та макро-модуля.

iPhone 17 буде доступний у п’яти кольорах: чорному, білому, синьому, салатовому та фіолетовому. Мінімальна конфігурація починається з 256 ГБ вбудованої пам’яті. Ціна – від $799. Замовлення відкриються 12 вересня, а продажі розпочнуться 19 вересня.