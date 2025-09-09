Porsche представила беспроводную зарядку для электромобилей09.09.25
Беспроводная зарядка уже давно стала привычной для смартфонов, и теперь Porsche готова перенести этот опыт на электромобили. Немецкая марка первой среди производителей массовых электромобилей выведет на рынок систему мощностью 11 кВт с одной напольной плитой, без необходимости в отдельной «настенной коробке» или блоке управления.
Первой моделью с такой технологией станет новый Cayenne Electric, мировая премьера которого запланирована на конец 2025 года. С 2026 года напольная плита индукционной зарядки будет доступна в дилерских центрах Porsche и онлайн-магазине компании. На выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене прототип покажут с эффектным флуоресцентным окрасом, который изменяется с началом процесса зарядки.
По мощности новая система соответствует проводной AC-зарядке, а КПД достигает 90 процентов. Размеры плиты составляют 117×78×6 см, её можно установить в гараже, под навесом или на открытой парковке. Вес плиты около 50 кг, она оснащена модулями LTE и Wi-Fi для обновлений программного обеспечения «по воздуху».
Для работы беспроводной зарядки на автомобиле требуется специальное оборудование. Приёмная катушка размещается в днище между передними колёсами. Для начала зарядки Cayenne нужно припарковать над плитой, после чего автомобиль автоматически уменьшает клиренс, чтобы приблизить передающую и приёмную катушки. Встроенные датчики распознают посторонние предметы или живые объекты и при необходимости мгновенно прерывают процесс.
Зарядка интегрирована в приложение My Porsche, где можно отслеживать процесс и настраивать таймер. Система также поддерживает функции предварительного подогрева батареи перед поездкой. Для удобства точного позиционирования над плитой водителю помогает функция Surround View.
По данным исследования Porsche, около 75 процентов зарядок электромобилей марки происходят дома, поэтому потенциал технологии огромен. Сначала Porsche Wireless Charging появится в Европе, затем на других рынках. Цена устройства пока не объявлена.
Porsche представила беспроводную зарядку для электромобилей
