Porsche представила бездротову зарядку для електромобілів
Бездротова зарядка вже давно стала звичною для смартфонів і тепер Porsche готова перенести цей досвід на електромобілі. Німецька марка першою серед виробників масових електромобілів виведе на ринок систему потужністю 11 кВт з однією плитою для підлоги, без необхідності в окремій «настінній коробці» або блоці управління.
Першою моделлю із такою технологією стане новий Cayenne Electric, світова прем’єра якого запланована на кінець 2025 року. З 2026 року плита для підлоги індукційної зарядки буде доступна в дилерських центрах Porsche і онлайн-магазині компанії. На виставці IAA Mobility 2025 у Мюнхені прототип покажуть із ефектним флуоресцентним забарвленням, яке змінюється з початком процесу зарядки.
За потужністю нова система відповідає провідній AC-зарядці, а ККД досягає 90 відсотків. Розміри плити становлять 117х78х6 см, її можна встановити в гаражі, під навісом або на відкритій парковці. Вага плити близько 50 кг, вона оснащена модулями LTE та Wi-Fi для оновлень програмного забезпечення «по повітрю».
Для роботи бездротової зарядки на автомобілі потрібне спеціальне обладнання. Приймальна котушка розміщується у днищі між передніми колесами. Для початку зарядки Cayenne потрібно припаркувати над плитою, після чого автомобіль автоматично зменшує кліренс, щоб наблизити передавальну та приймальну котушки. Вбудовані датчики розпізнають сторонні предмети чи живі об’єкти і за необхідності миттєво переривають процес.
Зарядка інтегрована в My Porsche, де можна відстежувати процес і налаштовувати таймер. Система також підтримує функцію попереднього підігріву батареї перед поїздкою. Для зручності точного позиціонування над плитою водієві допомагає функція Surround View.
За даними дослідження Porsche, близько 75 відсотків зарядок електромобілів марки відбуваються вдома, тож потенціал технології величезний. Спочатку Porsche Wireless Charging з’явиться у Європі, потім на інших ринках. Ціна пристрою поки не оголошена.
