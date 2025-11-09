Полиция Лас-Вегаса показала автопарк из Tesla Cybertruck

Полиция Лас-Вегаса (LVMPD) представила первый в мире патрульный автопарк, полностью состоящий из электрических пикапов Tesla Cybertruck. Для службы закуплено десять электромобилей, оснащенных сиренами, спецсигналами и полным набором полицейского оборудования.

Переоборудованием Cybertruck занималась компания Unplugged Performance, адаптировавшая автомобили Tesla Cybertruck для круглосуточного дежурства. Проект финансируется частными партнерами, поэтому бюджет города не пострадал.

В полиции отмечают, что Cybertruck выбрали не только из-за футуристического дизайна. Кузов из нержавеющей стали, двухмоторная силовая установка и адаптивная подвеска делают электропикап пригодным для сложных задач от погонь до работы в экстремальных условиях. К тому же электрические авто имеют низкие эксплуатационные расходы и работают почти бесшумно.

Первые Tesla Cybertruck выйдут на патрулирование уже в следующем месяце. Они полностью отвечают местным и федеральным стандартам. Если эксперимент сочтут успешным, подобные электропарки могут появиться и в других городах США.