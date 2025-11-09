Поліція Лас-Вегаса показала автопарк із Tesla Cybertruck09.11.25
Поліція Лас-Вегаса (LVMPD) представила перший у світі патрульний автопарк, який повністю складається з електричних пікапів Tesla Cybertruck. Для служби закуплено десять електромобілів, оснащених сиренами, спецсигналами та повним набором поліцейського обладнання.
Переобладнанням Cybertruck займалася компанія Unplugged Performance, що адаптувала автомобілі Tesla Cybertruck для цілодобового чергування. Проект фінансується приватними партнерами, тож бюджет міста не постраждав.
У поліції відзначають, що Cybertruck вибрали не тільки через футуристичний дизайн. Кузов із нержавіючої сталі, двомоторна силова установка та адаптивна підвіска роблять електропікап придатним для складних завдань від погонь до роботи в екстремальних умовах. До того ж, електричні авто мають низькі експлуатаційні витрати і працюють майже безшумно.
Перші Tesla Cybertruck вийдуть на патрулювання вже наступного місяця. Вони повністю відповідають місцевим та федеральним стандартам. Якщо експеримент вважають успішним, подібні електропарки можуть з’явитися і в інших містах США.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
10 інновацій Apple що змінили індустрію
За останні п’ять років Apple зробила кілька значущих кроків у напрямку інновацій, що охоплюють різні продукти — від смартфонів до сервісів. Ось десять найважливіших нововведень, які варто врахувати:
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Поліція Лас-Вегаса показала автопарк із Tesla Cybertruck Tesla
Переобладнанням Cybertruck займалася компанія Unplugged Performance, що адаптувала автомобілі для цілодобового чергування.
ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI перший у світі маршрутизатор із вбудованим нейпроцесором для ШІ Asus ігри роутер штучний інтелект
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI оснащений чотириядерним процесором 2,6 ГГц і нейронним модулем (NPU) з продуктивністю 7,9 TOPS
Поліція Лас-Вегаса показала автопарк із Tesla Cybertruck
ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI перший у світі маршрутизатор із вбудованим нейпроцесором для ШІ
SpaceX здійснила 100-й запуск ракети Falcon 9 у 2025 році
Китайці представили робо пса Rover X1 за $1000
Google дала доступ ШІ Gemini у всі свої сервіси для аналізу даних
GTA 6 перенесли знову. Тепер на листопад 2026 року
BitLocker знову збоїть. Microsoft попереджає про можливу втрату даних у Windows 11 та 10
Екіпірування M-TAC помічено у грі Battlefield 6
Moto G 2026 – смартфон з гарною селфі камерою за $200
Apple планує випустити бюджетний MacBook у 2026 році
Ще одна угода на мільярди. OpenAI уклала угоду з Amazon