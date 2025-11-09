Поліція Лас-Вегаса показала автопарк із Tesla Cybertruck

Поліція Лас-Вегаса (LVMPD) представила перший у світі патрульний автопарк, який повністю складається з електричних пікапів Tesla Cybertruck. Для служби закуплено десять електромобілів, оснащених сиренами, спецсигналами та повним набором поліцейського обладнання.

Переобладнанням Cybertruck займалася компанія Unplugged Performance, що адаптувала автомобілі Tesla Cybertruck для цілодобового чергування. Проект фінансується приватними партнерами, тож бюджет міста не постраждав.

У поліції відзначають, що Cybertruck вибрали не тільки через футуристичний дизайн. Кузов із нержавіючої сталі, двомоторна силова установка та адаптивна підвіска роблять електропікап придатним для складних завдань від погонь до роботи в екстремальних умовах. До того ж, електричні авто мають низькі експлуатаційні витрати і працюють майже безшумно.

Перші Tesla Cybertruck вийдуть на патрулювання вже наступного місяця. Вони повністю відповідають місцевим та федеральним стандартам. Якщо експеримент вважають успішним, подібні електропарки можуть з’явитися і в інших містах США.