 

Погиб создатель Medal of Honor, Call of Duty и Battlefield — Винс Зампелла

24.12.25

Винс Зампелла

 

Глава франшизы Battlefield и сооснователь студий Infinity Ward и Respawn Entertainment Винс Зампелла погиб в результате автомобильной аварии в Калифорнии. Ему было 55 лет.

 

Как погиб Винс Зампелла

 

По информации издания Insider Gaming, трагедия произошла в недельку, 21 декабря, на шоссе Angeles Crest Highway. Автомобиль, которым управлял Зампелла, съехал с дороги, столкнулся с бетонным ограждением и загорелся. В машине находились два человека, оба они кончились. Зампелла был за рулем, а пассажира после удара выбросило из машины – он умер уже в больнице.

 

Смерть известного разработчика подтвердили крупные американские СМИ, а также официальные аккаунты игровых брендов. В заявлении компании Electronic Arts, владеющей студией Respawn и правами на Battlefield, гибель Зампеллы назвали «неосязаемой утратой» и подчеркнули его вклад в развитие индустрии видеоигр.

 

Вклад Винса Зампеллы в игровую индустрию

 

В EA отметили, что влияние Винса на игровую индустрию было глубоким и масштабным, а его работа сформировала современное представление об интерактивных развлечениях и вдохновила миллионы игроков и разработчиков по всему миру.

 

Профессиональный путь Винса Зампеллы начался в конце 1990-х в студии DreamWorks Interactive, где он работал над первыми играми серии Medal of Honor – франшизы, задавшей новый стандарт сюжетных шутеров о Великой Отечественной войне на консольных платформах. Позже он стал одним из основателей Infinity Ward, где вместе с командой создал Call of Duty: Modern Warfare, ставший одной из ключевых игр в жанре.

 

В 2010 году Зампелла покинул Infinity Ward и основал новую студию Respawn Entertainment. Под его руководством Respawn выпустила Titanfall, отмеченный за динамичный вертикальный геймплей, а затем Apex Legends – одну из самых успешных бесплатных шутер-игр последних лет. После того как Respawn была приобретена Electronic Arts, студия также работала над серией приключенческих игр Star Wars Jedi.

 

В 2021 году Винс Зампелла возглавил развитие франшизы Battlefield, взял на себя стратегическое руководство несколькими студиями и формирование долгосрочного направления бренда после сложного запуска Battlefield 2042. Под его управлением была выпущена Battlefield 6, получившая широкую поддержку игроков и прессы.

 

Смерть Винса Зампеллы стала шоком для игровой индустрии, где он оставил заметный след как автор, лидер и вдохновитель проектов, определявших развитие жанра шутеров и культовых франшиз.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
661
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

16.12.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
views
132
comments 0
best devices 2025

Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.  

16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
24.12.25 | 08.47
Погиб создатель Medal of Honor, Call of Duty и Battlefield — Винс Зампелла  
Винс Зампелла

В EA отметили, что влияние Винса на игровую индустрию было глубоким и масштабным, а его работа сформировала современное представление об интерактивных развлечениях

24.12.25 | 07.08
Владельцы Google покупают Intersect Power, разработчика дата-центров и объектов чистой энергетики   
data center

Планируемое поглощение позволит владельцам Google развивать свою энергетическую инфраструктуру параллельно со строительством новых дата-центров

24.12.25 | 08.47
Погиб создатель Medal of Honor, Call of Duty и Battlefield — Винс Зампелла
24.12.25 | 07.08
Владельцы Google покупают Intersect Power, разработчика дата-центров и объектов чистой энергетики
23.12.25 | 18.41
NVIDIA вводит ограничения для всех пользователей GeForce Now
23.12.25 | 16.53
Дефицит памяти вынуждает продавать готовые ПК без ОЗУ
23.12.25 | 16.20
Мошенники продают оперативную память DDR4 под видом DDR5
23.12.25 | 13.06
Revolut прекращает работу в Украине
23.12.25 | 10.26
Японцы выпустили увлажнитель в бюсте Дарта Вейдера
23.12.25 | 08.09
Steam переходит на 64-бит, 32 бит версия перестанет работать с 1 января 2026 года
23.12.25 | 05.49
Видеокарты и мониторы: когда мощная графика «сотрудничает» с правильным экраном
22.12.25 | 16.30
Lenovo показала экспериментальный ноутбук Legion Pro Rollable с разворачивающимся экраном
22.12.25 | 13.11
KLM ввела первые электрические тягачи для самолетов
22.12.25 | 10.07
Samsung представила первый в мире 2-нм чип для смартфонов — Exynos 2600
22.12.25 | 06.58
Подписка ChatGPT в Украине теперь доступна за $4
21.12.25 | 15.39
ZF покажет программную функцию понижения шума от покрышек в автомобиле
21.12.25 | 09.22
NVIDIA сократит поставки видеокарт GeForce RTX 50