Погиб создатель Medal of Honor, Call of Duty и Battlefield — Винс Зампелла  

Погиб создатель Medal of Honor, Call of Duty и Battlefield — Винс Зампелла24.12.25
Глава франшизы Battlefield и сооснователь студий Infinity Ward и Respawn Entertainment Винс Зампелла погиб в результате автомобильной аварии в Калифорнии. Ему было 55 лет.
Как погиб Винс Зампелла
По информации издания Insider Gaming, трагедия произошла в недельку, 21 декабря, на шоссе Angeles Crest Highway. Автомобиль, которым управлял Зампелла, съехал с дороги, столкнулся с бетонным ограждением и загорелся. В машине находились два человека, оба они кончились. Зампелла был за рулем, а пассажира после удара выбросило из машины – он умер уже в больнице.
Смерть известного разработчика подтвердили крупные американские СМИ, а также официальные аккаунты игровых брендов. В заявлении компании Electronic Arts, владеющей студией Respawn и правами на Battlefield, гибель Зампеллы назвали «неосязаемой утратой» и подчеркнули его вклад в развитие индустрии видеоигр.
Вклад Винса Зампеллы в игровую индустрию
В EA отметили, что влияние Винса на игровую индустрию было глубоким и масштабным, а его работа сформировала современное представление об интерактивных развлечениях и вдохновила миллионы игроков и разработчиков по всему миру.
Профессиональный путь Винса Зампеллы начался в конце 1990-х в студии DreamWorks Interactive, где он работал над первыми играми серии Medal of Honor – франшизы, задавшей новый стандарт сюжетных шутеров о Великой Отечественной войне на консольных платформах. Позже он стал одним из основателей Infinity Ward, где вместе с командой создал Call of Duty: Modern Warfare, ставший одной из ключевых игр в жанре.
В 2010 году Зампелла покинул Infinity Ward и основал новую студию Respawn Entertainment. Под его руководством Respawn выпустила Titanfall, отмеченный за динамичный вертикальный геймплей, а затем Apex Legends – одну из самых успешных бесплатных шутер-игр последних лет. После того как Respawn была приобретена Electronic Arts, студия также работала над серией приключенческих игр Star Wars Jedi.
В 2021 году Винс Зампелла возглавил развитие франшизы Battlefield, взял на себя стратегическое руководство несколькими студиями и формирование долгосрочного направления бренда после сложного запуска Battlefield 2042. Под его управлением была выпущена Battlefield 6, получившая широкую поддержку игроков и прессы.
Смерть Винса Зампеллы стала шоком для игровой индустрии, где он оставил заметный след как автор, лидер и вдохновитель проектов, определявших развитие жанра шутеров и культовых франшиз.
