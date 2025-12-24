Загинув автор Medal of Honor, Call of Duty і Battlefield – Вінс Зампелла  

Загинув автор Medal of Honor, Call of Duty і Battlefield – Вінс Зампелла24.12.25
Глава франшизи Battlefield та співзасновник студій Infinity Ward та Respawn Entertainment Вінс Зампелла загинув внаслідок автомобільної аварії у Каліфорнії. Йому було 55 років.
Як загинув Вінс Зампелла
За інформацією видання Insider Gaming, трагедія сталася у тиждень, 21 грудня, на шосе Angeles Crest Highway. Автомобіль, яким керував Зампелла, з’їхав з дороги, зіткнувся з бетонною огорожею та спалахнув. У машині перебували двоє людей, обидва вони скінчилися. Зампелла був за кермом, а пасажира після удару викинуло з машини – він уже помер у лікарні.
Смерть відомого розробника підтвердили великі американські ЗМІ, а також офіційні облікові записи ігрових брендів. У заяві компанії Electronic Arts, що володіє студією Respawn і правами на Battlefield, загибель Зампелли назвали “невтратною втратою” і підкреслили його внесок у розвиток індустрії відеоігор.
Внесок Вінса Зампелли в ігрову індустрію
В EA зазначили, що вплив Вінса на ігрову індустрію був глибоким і масштабним, а його робота сформувала сучасне уявлення про інтерактивні розваги та надихнула мільйони гравців та розробників у всьому світі.
Професійний шлях Вінса Зампелли розпочався наприкінці 1990-х у студії DreamWorks Interactive, де він працював над першими іграми серії Medal of Honor – франшизи, яка задала новий стандарт сюжетних шутерів про Велику Вітчизняну війну на консольних платформах. Пізніше він став одним із засновників Infinity Ward, де разом із командою створив Call of Duty: Modern Warfare, який став однією з ключових ігор у жанрі.
У 2010 році Зампелла залишив Infinity Ward і заснував нову студію Respawn Entertainment. Під його керівництвом Respawn випустила Titanfall, відзначений за динамічний вертикальний геймплей, а потім Apex Legends – одну з найуспішніших шутер-ігор останніх років. Після того як Respawn було придбано Electronic Arts, студія також працювала над серією пригодницьких ігор Star Wars Jedi.
У 2021 році Вінс Зампелла очолив розвиток франшизи Battlefield, взяв на себе стратегічне керівництво кількома студіями та формування довгострокового напряму бренду після складного запуску Battlefield 2042. Під його керуванням була випущена Battlefield 6, яка отримала широку підтримку гравців та преси.
Смерть Вінса Зампелли стала шоком для ігрової індустрії, де він залишив помітний слід як автор, лідер та натхненник проектів, що визначали розвиток жанру шутерів та культових франшиз.
