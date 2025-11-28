Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с динамиками Bose вышли на глобальном рынке

Xiaomi представила две новые флагманские модели Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro, а впоследствии к ним присоединится и базовая версия Poco F8. Оба смартфона уже вышли на европейский рынок и ориентированы на пользователей, которым нужна высокая производительность, большая автономность и расширенные возможности ИИ.

Характеристики Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra получил чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 ГБ хранилища стандарта UFS 4.1. Смартфон оборудован аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной HyperCharge, 50-ваттной беспроводной и реверсивной зарядки на 22,5 Вт. Модель также имеет 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2608×1200 точек и частотой до 120 Гц. Его типичная яркость составляет 600 болт, а пиковая достигает 3500 болт. В вырезе над экраном расположена 32-мегапиксельная передняя камера.

На тыльной панели Ultra установлены три 50-мегапиксельные камеры: основная с сенсором Light Fusion 950, перископическая и сверхширокоугольная. Рядом с блоком камер расположен логотип Sound by Bose, нанесенный вокруг дополнительного сабвуфера, ставшего одним из главных отличий новой серии. В компании заявляют, что именно он должен обеспечить ощутимо лучший аудио опыт.

Характеристики Poco F8 Pro

В модели Poco F8 Pro использован чип Snapdragon 8 Elite, уступающий старшей версии. Здесь установлено 12 ГБ оперативной памяти, а объем хранилища остается аналогичным. Аккумулятор имеет меньшую емкость – 6210 мА∙ч и поддерживает знакомую 100-ваттную проводную зарядку, но беспроводной в этой конфигурации нет.

Набор камер также отличается: основной 50-мегапиксельный модуль построен на сенсоре Light Fusion 800, дополняют его 50 Мпикс телефото и 8 Мп сверхширокоугольный датчик. Экран у этой модели более компактный — 6,59 дюйма с разрешением 2510×1156 пикселей, а сверху расположена 20-мегапиксельная селфи камера. Наиболее заметной разницей остается отсутствие сабвуфера Bose на задней панели, хотя в компании уверяют, что на качестве звучания это не скажется.

Обе модели работают под управлением HyperOS 3 на базе Android 16 и поддерживают функции Gemini от Google. Компания гарантирует четыре года больших обновлений операционной системы и шесть лет обновления безопасности.

Цены Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro

В Европе Poco F8 Pro можно приобрести в трех цветах за 519 евро в версии 12+256 ГБ и 549 евро за конфигурацию 12+512 ГБ. Poco F8 Ultra предлагают в двух цветах по цене €699 (12+256 ГБ) и €749 (16+512 ГБ). В Украине эти смартфоны ожидаются в декабре.