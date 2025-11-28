Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с динамиками Bose вышли на глобальном рынке   

Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с динамиками Bose вышли на глобальном рынке28.11.25
Xiaomi представила две новые флагманские модели Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro, а впоследствии к ним присоединится и базовая версия Poco F8. Оба смартфона уже вышли на европейский рынок и ориентированы на пользователей, которым нужна высокая производительность, большая автономность и расширенные возможности ИИ.
Характеристики Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra получил чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 ГБ хранилища стандарта UFS 4.1. Смартфон оборудован аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной HyperCharge, 50-ваттной беспроводной и реверсивной зарядки на 22,5 Вт. Модель также имеет 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2608×1200 точек и частотой до 120 Гц. Его типичная яркость составляет 600 болт, а пиковая достигает 3500 болт. В вырезе над экраном расположена 32-мегапиксельная передняя камера.
На тыльной панели Ultra установлены три 50-мегапиксельные камеры: основная с сенсором Light Fusion 950, перископическая и сверхширокоугольная. Рядом с блоком камер расположен логотип Sound by Bose, нанесенный вокруг дополнительного сабвуфера, ставшего одним из главных отличий новой серии. В компании заявляют, что именно он должен обеспечить ощутимо лучший аудио опыт.
Характеристики Poco F8 Pro
В модели Poco F8 Pro использован чип Snapdragon 8 Elite, уступающий старшей версии. Здесь установлено 12 ГБ оперативной памяти, а объем хранилища остается аналогичным. Аккумулятор имеет меньшую емкость – 6210 мА∙ч и поддерживает знакомую 100-ваттную проводную зарядку, но беспроводной в этой конфигурации нет.
Набор камер также отличается: основной 50-мегапиксельный модуль построен на сенсоре Light Fusion 800, дополняют его 50 Мпикс телефото и 8 Мп сверхширокоугольный датчик. Экран у этой модели более компактный — 6,59 дюйма с разрешением 2510×1156 пикселей, а сверху расположена 20-мегапиксельная селфи камера. Наиболее заметной разницей остается отсутствие сабвуфера Bose на задней панели, хотя в компании уверяют, что на качестве звучания это не скажется.
Обе модели работают под управлением HyperOS 3 на базе Android 16 и поддерживают функции Gemini от Google. Компания гарантирует четыре года больших обновлений операционной системы и шесть лет обновления безопасности.
Цены Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro
В Европе Poco F8 Pro можно приобрести в трех цветах за 519 евро в версии 12+256 ГБ и 549 евро за конфигурацию 12+512 ГБ. Poco F8 Ultra предлагают в двух цветах по цене €699 (12+256 ГБ) и €749 (16+512 ГБ). В Украине эти смартфоны ожидаются в декабре.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Microsoft переведет проводник файлов Windows 11 в фоновый режим Microsoft Windows
После выхода ноябрьского обновления Windows 11 Microsoft начала тестировать новый механизм ускорения работы системы переносом Проводника в фоновые процессы
Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с динамиками Bose вышли на глобальном рынке Poco Xiaomi смартфон
Xiaomi представила две новые флагманские модели смартфонов Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro, а впоследствии к ним присоединится и базовая версия Poco F8
Microsoft переведет проводник файлов Windows 11 в фоновый режим
Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по смартфонам
Черная пятница в GOG: 7500 игр со скидками до -95%
Xiaomi Sound Pocket с 5 Вт динамиком оснащена аккумулятором 1000 мАч
В Google Chrome появятся вертикальные вкладки
ЕС утвердила требования к портам USB Type-C
Moto G57 Power оснащен аккумулятором 7000 мА·ч и стоит всего $170
PlayStation заработала на продаже игр в Steam более $1,5 млрд
Acer и Новая почта разыгрывают игровые ноутбуки и геймерскую мебель
Блокнот в Windows 11 начнет поддерживать таблицы
За стрим S.T.A.L.K.E.R. 2 на россии дают 6 лет тюрьмы
Porsche представила полностью электрический Cayenne
Хакеры украли данные 200 компаний взломав Salesforce