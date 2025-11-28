Poco F8 Ultra та Poco F8 Pro з динаміками Bose вийшли на глобальному ринку

Xiaomi представила дві нові флагманські моделі Poco F8 Ultra та Poco F8 Pro, а згодом до них приєднається і базова версія Poco F8. Обидва смартфони вже вийшли на європейський ринок та орієнтовані на користувачів, яким потрібна висока продуктивність, більша автономність та розширені можливості ІІ.

Характеристики Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra отримав чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 або 512 ГБ сховища стандарту UFS 4.1. Смартфон обладнаний акумулятором на 6500 мАч з підтримкою 100-ватної проводової HyperCharge, 50-ватної бездротової та реверсивної зарядки на 22,5 Вт. Модель також має 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2608×1200 пікселів і частотою до 120 Гц. Його типова яскравість складає 600 болт, а пікова сягає 3500 болт. У вирізі над екраном розташована передня 32-мегапіксельна камера.

На тильній панелі Ultra встановлені три 50-мегапіксельні камери: основна із сенсором Light Fusion 950, перископічна та надширококутна. Поруч із блоком камер розташований логотип Sound by Bose, нанесений навколо додаткового сабвуфера, який став однією з головних відмінностей нової серії. У компанії заявляють, що саме він має забезпечити відчутно найкращий аудіо досвід.

Характеристики Poco F8 Pro

У моделі Poco F8 Pro використаний чіп Snapdragon 8 Elite, який поступається старшій версії. Тут встановлено 12 ГБ оперативної пам’яті, а обсяг сховища залишається аналогічним. Акумулятор має меншу ємність – 6210 мА∙год і підтримує знайому 100-ватну провідну зарядку, але бездротової у цій конфігурації немає.

Набір камер також відрізняється: основний 50-мегапіксельний модуль побудований на сенсорі Light Fusion 800, доповнюють його 50 Мпікс телефото та 8 Мп надширококутний датчик. Екран у цієї моделі компактніший — 6,59 дюйма з роздільною здатністю 2510×1156 пікселів, а зверху розташована 20-мегапіксельна селфі камера. Найбільш помітною різницею залишається відсутність сабвуфера Bose на задній панелі, хоча в компанії запевняють, що як звучання це не позначиться.

Обидві моделі працюють під керуванням HyperOS 3 на базі Android 16 та підтримують функції Gemini від Google. Компанія гарантує чотири роки великих оновлень операційної системи та шість років оновлення безпеки.

Ціни Poco F8 Ultra та Poco F8 Pro

У Європі Poco F8 Pro можна придбати у трьох кольорах за 519 євро у версії 12+256 ГБ та 549 ​​євро за конфігурацію 12+512 ГБ. Poco F8 Ultra пропонують у двох кольорах за ціною €699 (12+256 ГБ) та €749 (16+512 ГБ). В Україні ці смартфони очікуються у грудні.