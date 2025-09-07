Побит мировой рекорд высоты полета на самолете с солнечными панелями07.09.25
Швейцарский исследователь и пилот Рафаэль Домьян установил мировой рекорд, подняв солнечно-электрический самолет на высоту 9,5 километра. Полет состоялся 12 августа и длился более пяти часов. Домьян управлял экспериментальным лайнером HB-SXA, созданным немецкой компанией Elektra Solar и доработанным стартапом SolarStratos.
Взлетев из аэропорта Сьон, пилот в течение двух часов непрерывно набирал высоту. Самолет весом всего 450 кг имеет 25-метровые крылья, покрытые солнечными панелями площадью более 22 кв. м, которые питают два электродвигателя. Для безопасности предусмотрена небольшая литий-ионная батарея емкостью 20 кВт·ч, но в рекордном полете Домьян полностью полагался на энергию солнца и термальные потоки.
На высоте 9521 м кабина без герметизации требовала от пилота скафандра с подачей кислорода и защитой от температуры около –70 °С. Несмотря на экстремальные условия, полет прошёл успешно, а самолет уже налетал более ста часов.
Предыдущий рекорд принадлежал пилоту Solar Impulse Андре Боршбергу, который в 2010 году поднялся на 9235 м. Новый результат еще предстоит подтвердить Международной авиационной федерации, однако Домьян уверен, что отметка в 10 км уже близка. Его амбициозная цель — достичь стратосферы (25 км), а в перспективе и выйти в космос на аппарате, работающем исключительно на солнечной энергии.
Проект SolarStratos предполагает проведение атмосферных исследований и демонстрацию возможностей экологически чистых технологий. Однако у таких самолетов есть ограничения: они не могут перевозить грузы и вмещают лишь одного-двух человек.
Рафаэль Домьян давно известен как сторонник солнечного транспорта. Ранее он возглавлял проект PlanetSolar — первый корабль на солнечных батареях, совершивший кругосветное плавание. Теперь он намерен доказать, что даже в авиации чистая энергия способна соперничать с традиционным топливом.
Швейцарский исследователь и пилот Рафаэль Домьян установил мировой рекорд, подняв солнечно-электрический самолет на высоту 9,5 километра.
