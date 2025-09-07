Побито світовий рекорд висоти польоту на літаку із сонячними панелями

Швейцарський дослідник та пілот Рафаель Дом’ян встановив світовий рекорд, піднявши сонячно-електричний літак на висоту 9,5 кілометра. Політ відбувся 12 серпня і тривав понад п’ять годин. Дом’ян керував експериментальним лайнером HB-SXA, створеним німецькою компанією Elektra Solar та доопрацьованим стартапом SolarStratos.

Злетівши з аеропорту Сьон, пілот протягом двох годин безперервно набирав висоту. Літак вагою всього 450 кг має 25-метрові крила, вкриті сонячними панелями площею понад 22 кв. м, які живлять два електродвигуни. Для безпеки передбачено невелику літій-іонну батарею ємністю 20 кВт·год, але в рекордному польоті Дом’ян повністю покладався на енергію сонця та термальні потоки.

На висоті 9521 м кабіна без герметизації вимагала від пілота скафандра з подачею кисню та захистом від температури близько –70 °С. Незважаючи на екстремальні умови, політ пройшов успішно, а літак уже налітав понад сто годин.

Попередній рекорд належав пілоту Solar Impulse Андре Боршбергу, який у 2010 році піднявся на 9235 м. Новий результат ще має бути підтверджено Міжнародною авіаційною федерацією, проте Дом’ян упевнений, що позначка в 10 км вже близька. Його амбітна мета – досягти стратосфери (25 км), а в перспективі і вийти в космос на апараті, який працює виключно на сонячній енергії.

Проект SolarStratos передбачає проведення атмосферних досліджень та демонстрацію можливостей екологічно чистих технологій. Однак такі літаки мають обмеження: вони не можуть перевозити вантажі і вміщують лише одну-дві людини.

Рафаель Дом’ян давно відомий як прихильник сонячного транспорту. Раніше він очолював проект PlanetSolar – перший корабель на сонячних батареях, який здійснив кругосвітнє плавання. Тепер він має намір довести, що навіть в авіації чиста енергія здатна змагатися із традиційним паливом.