PlayStation заработала на продаже игр в Steam более $1,5 млрд

PlayStation заработала на продаже игр в Steam более $1,5 млрд27.11.25
По данным нового отчета Aliena Analytics, выручка Sony от продаж собственных игр у Steam превысила полтора миллиарда долларов. В общей сложности в цифровом магазине было продано около 43 миллионов копий проектов PlayStation, что свидетельствует о росте внимания компании на ПК-рынке.
Больше всего дохода Sony принесла Helldivers 2. Игра сгенерировала более четырехсот миллионов долларов и разошлась тиражом почти в 12,7 миллиона копий. Значительная часть аудитории проводит в ней более ста часов, а ежедневное количество активных игроков стабильно превышает двести тысяч.
Какие еще игры PlayStation были успешны в Steam
В отчете также отмечается, что в пятерку самых успешных ПК-релизов Sony входят Horizon Zero Dawn, которая продалась тиражом в примерно 4,5 миллиона копий и принесла около ста семидесяти миллионов долларов, God of War с более чем 4,2 миллиона копий и около ста пятидесяти миллионов долларов с дохода, около ста пятидесяти миллионов долларов с дохода половиной миллиона продаж, а также Spider-Man Remastered – около 116 миллионов долларов и 2,7 миллиона реализованных копий.
В материале напоминают, что по каждой продаже Valve удерживает комиссию: тридцать процентов до первых десяти миллионов копий и двадцать процентов после пятидесяти миллионов. С учетом этих отчислений Sony получила около 1,2 миллиарда долларов, в то время как выручка Valve составила примерно 350 миллионов.
Аналитики обращают внимание, что PlayStation сокращает промежуток между консольными релизами и выходом на ПК. Текущая стратегия — запуск на компьютерах через полгода или год после дебюта на консолях — позволяет компании не терять интерес аудитории и одновременно использовать стабильный спрос на премиальные одиночные проекты на ПК.
