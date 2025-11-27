PlayStation заробила на продажу ігор у Steam понад $1,5 млрд

За даними нового звіту Aliena Analytics, виторг Sony від продажів власних ігор у Steam перевищив півтора мільярда доларів. Загалом у цифровому магазині було продано близько 43 мільйонів копій проектів PlayStation, що свідчить про зростання уваги компанії на ПК-ринку.

Найбільше доходу Sony принесла Helldivers 2. Гра згенерувала понад чотириста мільйонів доларів і розійшлася тиражем майже 12,7 мільйона копій. Значна частина аудиторії проводить у ній понад сто годин, а щоденна кількість активних гравців стабільно перевищує двісті тисяч.

Які ще ігри PlayStation були успішними в Steam

У звіті також зазначається, що в п’ятірку найуспішніших ПК-релізів Sony входять Horizon Zero Dawn, яка продалася тиражем приблизно 4,5 мільйона копій і принесла близько ста сімдесяти мільйонів доларів, God of War з більш ніж 4,2 мільйона копій і близько ста п’ятдесяти мільйонів доларів з доходу, близько ста доларів. Spider-Man Remastered – близько 116 мільйонів доларів та 2,7 мільйона реалізованих копій.

У матеріалі нагадують, що з кожного продажу Valve утримує комісію: тридцять відсотків до перших десяти мільйонів копій та двадцять відсотків після п’ятдесяти мільйонів. З урахуванням цих відрахувань Sony отримала близько 1,2 мільярда доларів, тоді як виручка Valve склала приблизно 350 мільйонів.

Аналітики звертають увагу, що PlayStation скорочує проміжок між консольними релізами та виходом на ПК. Поточна стратегія – запуск на комп’ютерах через півроку чи рік після дебюту на консолях – дозволяє компанії не втрачати інтерес аудиторії та одночасно використовувати стабільний попит на преміальні одиночні проекти на ПК.