Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ оснащен Dimensity 7300 и работает на Android 16   

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ оснащен Dimensity 7300 и работает на Android 1618.11.25
Samsung представила и сразу вывела на рынок бюджетный планшет Galaxy Tab A11+, позиционирующийся как универсальный гаджет для студентов, школьников и пользователей, ищущих надежное устройство для обучения, развлечений и работы по умеренной цене.
Характеристики
Модель является логическим продолжением серии Galaxy Tab A и получила современный дизайн, улучшенные технические характеристики и долгосрочную программную поддержку. Планшет оснащен 11-дюймовым WUXGA-дисплеем с разрешением 1920×1200 точек и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавную прокрутку и комфортный просмотр мультимедиа.
За производительность в Samsung Galaxy Tab A11+ отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8, а Samsung обещает до семи лет обновлений, включая патчи безопасности и новые версии операционной системы.
Другие характеристики
Аккумулятор емкостью 7040 мАч обеспечивает день активного использования, а поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт позволяет оперативно пополнять заряд. Для качественного звучания планшет оснащен четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также стандартным 3,5 мм аудиоразъемом.
Samsung Galaxy Tab A11+ получил основную камеру на 8 Мпикс с автофокусом и переднюю на 5 МП, что достаточно для видеозвонков и онлайн-уроков. Поддерживаются Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и GPS, а некоторые модификации предлагаются с LTE и 5G.
Планшет уже доступен на глобальном рынке в сером и серебристом цветах. Ориентировочная стоимость модификаций составляет: 128 ГБ Wi-Fi – $320, 256 ГБ Wi-Fi – $380, 128 ГБ 5G – $380, 256 ГБ 5G – $445.
