Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ оснащений Dimensity 7300 та працює на Android 16   

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ оснащений Dimensity 7300 та працює на Android 1618.11.25
Samsung представила та одразу вивела на ринок бюджетний планшет Galaxy Tab A11+, що позиціонується як універсальний гаджет для студентів, школярів та користувачів, що шукають надійний пристрій для навчання, розваг та роботи за помірною ціною.
Характеристики
Модель є логічним продовженням серії Galaxy Tab A та отримала сучасний дизайн, покращені технічні характеристики та довгострокову програмну підтримку. Планшет оснащений 11-дюймовим WUXGA-дисплеєм з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів та частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує плавне прокручування та комфортний перегляд мультимедіа.
За продуктивність Samsung Galaxy Tab A11+ відповідає восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 7300. Пристрій працює під управлінням Android 16 з фірмовою оболонкою One UI 8, а Samsung обіцяє до семи років оновлень, включаючи патчі безпеки і нові версії операційної системи.
Інші характеристики
Акумулятор ємністю 7040 мАг забезпечує день активного використання, а підтримка швидкого заряджання потужністю 25 Вт дозволяє оперативно поповнювати заряд. Для якісного звучання планшет оснащений чотирма динаміками за допомогою Dolby Atmos, а також стандартним 3,5 мм аудіороз’ємом.
Samsung Galaxy Tab A11+ отримав основну камеру на 8 Мпікс з автофокусом та передню на 5 МП, що достатньо для відеодзвінків та онлайн-уроків. Підтримуються Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 та GPS, а деякі модифікації пропонуються з LTE та 5G.
Планшет вже доступний на глобальному ринку у сірому та сріблястому кольорах. Орієнтовна вартість модифікацій складає: 128 ГБ Wi-Fi – $320, 256 ГБ Wi-Fi – $380, 128 ГБ 5G – $380, 256 ГБ 5G – $445.
