Pixel Watch 4 оказались самыми легко ремонтируемыми умными часами14.10.25
Эксперты по ремонту из iFixit разобрали новый умный часы Pixel Watch 4 от Google и назвали его самым ремонтопригодным среди всех современных смарт-часов. Такое звание устройство получило благодаря использованию винтов и уплотнителей вместо клея, что значительно облегчает доступ к внутренним компонентам.
Ещё на презентации Google заявила, что часы спроектированы «с учётом возможности обслуживания». Проверка iFixit подтвердила эти слова — Pixel Watch 4 получил предварительную оценку 9 из 10 за ремонтопригодность.
Конструктивные особенности Google Pixel Watch 4
Специалисты отметили несколько ключевых инженерных решений.
-
Корпус имеет видимые винты, которые не снижают степень защиты по стандарту IP68 от пыли и воды. Некоторые из них выполняют двойную функцию — одновременно фиксируют заднюю крышку и сжимают уплотнитель, обеспечивая герметичность.
-
Аккумулятор и вибромотор можно снять без клея — достаточно просто открутить крепления.
-
Дисплей также закреплён исключительно винтами и герметизирован сменным уплотнительным кольцом, которое можно приобрести отдельно.
По словам iFixit, круглая форма корпуса упростила реализацию такого решения — в отличие от квадратных моделей, где подобное сделать значительно труднее. В итоге разбор Pixel Watch 4 эксперты назвали «наиболее удовлетворительным» из всех, которые компания когда-либо проводила.
